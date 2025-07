Firmato protocollo d’intesa per tutelare la legalità nei poli logistici del parmense

Nella mattinata odierna, nella sede della Provincia di Parma, alla presenza del prefetto, Antonio Garufi, del presidente della Provincia, Alessandro Fadda e del sindaco di Parma, Michele Guerra, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa volto a regolamentare alcuni aspetti del variegato comparto della logistica in questo ambito provinciale.

L’accordo prevede la costituzione di un Osservatorio, presieduto dalla Provincia di Parma, quale strumento di monitoraggio delle dinamiche del settore a livello locale, al fine di contribuire a prevenire eventuali disfunzioni o criticità.

Con la sottoscrizione del documento i Comuni si impegnano a fornire preventivi ragguagli sulle ipotesi di nuovi insediamenti o di ampliamento di quelli già esistenti nei rispettivi territori.

La Prefettura organizzerà periodici tavoli di confronto sullo stato di attuazione delle disposizioni pattizie.

“Sono molto soddisfatto del risultato conseguito oggi – ha evidenziato il prefetto Garufi – condividere linee strategiche ed impegni reciproci è, infatti, un traguardo importante; non possiamo nascondere che anche i nostri territori, al centro della pianura padana, sono stati interessati dalla proliferazione di centri logistici: una visione comune, che assicuri piena consapevolezza, da parte di tutti gli stakeholders, delle implicazioni di tali insediamenti è pertanto quanto mai essenziale”.

“Il confronto tra tutti i portatori di interesse e le parti sociali – aggiunge il Presidente Fadda – è alla base di un importante Protocollo, fondato sul rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori, che ha come obiettivo normare un settore, quello della logistica, in grande espansione anche nel nostro territorio. La Prefettura ha avuto un rilevante ruolo di regia e la Provincia è pronta ad impegnarsi, in prima fila, per presiedere l’Osservatorio ed ospitarne l’attività”.

“Il tema della logistica è nevralgico – dichiara Michele Guerra, sindaco di Parma – e un intero territorio si muove verso un obiettivo comune. Essere qui a tutela della legalità, dei lavoratori e delle imprese è un enorme valore. Abbiamo sottoscritto un protocollo importante per il numero elevato di realtà coinvolte. Abbiamo bisogno di essere compatti, coesi, costantemente in dialogo gli uni con gli altri. La Provincia diventa, realmente, il luogo in cui i comuni del territorio si confrontano e dialogano su temi strategici che non hanno confine amministrativo”.

Sottoscrittori del Protocollo sono oltre a Provincia, Comune e Prefettura di Parma, i Comuni del parmense, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Parma e Reggio Emilia, l’Inail sede di Parma, la direzione provinciale Inps di Parma, l’Azienda USL servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Parma; le associazioni datoriali territoriali di Parma: Upi, Gruppo Imprese Artigiane, Cna, Confartigianato, Legacoop Emilia Ovest, Confcooperative, Fai Emilia, Agc, Assologistica; Cgil di Parma, Cisl Parma e Piacenza e Uil Emilia-Romagna; l’Ordine dei consulenti del lavoro di Parma.