First Cisl Parma Piacenza: Vaglio Cosimo nuovo segretario generale

I lavori del 3^ Congresso First Cisl Parma e Piacenza, la categoria della Cisl che si occupa della tutela di lavoratrici e lavoratori del settore bancario, assicurativo, riscossione e authority, si sono svolti in un clima concorde e costruttivo e gli interventi di delegate e delegati sono stati raccolti in una mozione congressuale che sarà compito della segreteria trasformare in azioni concrete nei prossimi anni.

Contenuti stimolanti per i congressisti sono stati illustrati anche grazie agli interventi degli ospiti, tra cui Vilma Marrone, responsabile del Dipartimento organizzativo di First Cisl nazionale, le ragazze e i ragazzi del laboratorio socio-occupazionale “Il Porto di Coenzo”, testimoni di un impegno concreto nel promuovere inclusione e solidarietà e Gian Luis Del Bello Nava, responsabile del Dipartimento informazione e comunicazione di First Cisl Emilia Romagna e con il saluto ai lavori congressuali che é stato portato da Michele Vaghini, segretario generale CISL Parma Piacenza.

Toccante l’intervento di sensibilizzazione sul tema delle molestie di genere organizzato da parte del Coordinamento donne e politiche di parità e di genere di First Cisl Parma e Piacenza.

Le votazioni di delegate e delegati hanno poi espresso la composizione della nuova segreteria territoriale: Segretario Generale Vaglio Cosimo e componenti di segreteria Emilia Pallavicini e Deciomaria Bentivoglio.

Il neoeletto Segretario Generale ha sottolineato che il titolo scelto per il Congresso, “Costruiamo insieme un futuro migliore”, racchiude in sé una visione di crescita collettiva, fondata sulla partecipazione consapevole e sulla condivisione di obiettivi comuni. “Costruire insieme è un processo che si nutre di confronto, di responsabilità reciproca e di un impegno costante atto a rafforzare il legame tra lavoratrici, lavoratori e la nostra organizzazione sindacale. Ogni dirigente sindacale di Parma e Piacenza verrà coinvolto sulla base delle sue passioni e competenze”.

“Per trovare soluzioni alla desertificazione degli sportelli bancari e al conseguente isolamento finanziario di privati e piccole/medie imprese, alle pochissime assunzioni nel settore a favore di maggiori investimenti verso l’intelligenza artificiale e alle sempre più asfissianti pressioni commerciali verso chi lavora in filiale, ci sarà bisogno dell’apporto di tutte e di tutti. La formazione costante di tutto il quadro sindacale del territorio e una comunicazione più efficace saranno la base per creare maggiore consapevolezza e dare i giusti stimoli affinché i dirigenti sindacali siano promotori di azioni positive per tutto il settore e la comunità di cui facciamo parte. Il futuro sarà migliore solo attraverso la partecipazione attiva di ogni singola “tessera del puzzle”, lavoratrici, lavoratori e organizzazione sindacale tutta.”