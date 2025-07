Fisica Tecnica, a Luca Pagliarini premio per la migliore tesi di dottorato 2025

Luca Pagliarini, assegnista di ricerca dell’Università di Parma, ha ricevuto il prestigioso premio 2025 dell’Associazione della Fisica Tecnica Italiana per la migliore tesi di dottorato in Fisica Tecnica Industriale.

La tesi, intitolata “Heat Pipes: Novel Experimental Insights into the Phenomenological Understanding“, è stata svolta all’Università di Parma nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale ed è stata selezionata come la migliore da una commissione composta da tre docenti di riferimento per il settore. Il lavoro è stato condotto sotto la supervisione di Fabio Bozzoli, docente di Fisica tecnica industriale dell’Università di Parma.

La ricerca di Luca Pagliarini affronta tematiche innovative nel campo dei dispositivi di scambio termico, con particolare riferimento ai “tubi di calore”, sistemi altamente efficienti per la trasmissione del calore. Le applicazioni dei risultati conseguiti spaziano dal controllo termico dei sistemi elettronici, ai sistemi di accumulo per le energie rinnovabili ai pannelli dell’industria aerospaziale.

Luca Pagliarini, all’interno del lavoro di tesi, ha partecipato a una campagna di volo parabolico organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), finalizzata alla sperimentazione di dispositivi in condizioni di microgravità.