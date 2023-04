Fissate le date dei test dei corsi di laurea a numero programmato nazionale

Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha reso note le date delle prove di ammissione (https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-20042023/universita-pubblicato-il-calendario-delle-prove-accedere-ad-architettura) ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2023-2024.

Le date che riguardano i corsi attivati all’Università di Parma sono:

Professioni sanitarie : Assistenza sanitaria (il test si svolgerà all’Università di Modena e Reggio Emilia, sede amministrativa del corso), Dental hygiene, Educazione professionale, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia) – giovedì 14 settembre 2023

: Assistenza sanitaria (il test si svolgerà all’Università di Modena e Reggio Emilia, sede amministrativa del corso), Dental hygiene, Educazione professionale, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia) – Architettura Rigenerazione Sostenibilità – entro venerdì 29 settembre 2023 (la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando)

– entro (la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando) Scienze infermieristiche e ostetriche (laurea magistrale delle Professioni sanitarie) – giovedì 28 settembre 2023.

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua italiana e per il corso di laurea a ciclo unico in Medicina veterinaria le prove da quest’anno si effettuano attraverso il test TOLC in due finestre: la prima si è svolta in aprile e la seconda è prevista dal 15 al 25 luglio 2023.

Con successivi decreti saranno definiti dal MUR il numero dei posti disponibili, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito web di Ateneo (www.unipr.it).