Flash mob di 100 mamme e papà a Fidenza, Massari: “Riapriamo subito la scuola”

“Chiudere la scuola è un’idiozia dannosa: fa male alle famiglie, favorisce la circolazione del contagio, fa male agli operatori della sanità e alla sicurezza di tutti. La scuola è il luogo più controllato ed è un alleato contro il virus, non il contrario.

Lo scrive il sindaco di Fidenza Andrea Massari sulla propria pagina Facebook.

“Lo dico da settimane e questa mattina l’ho ripetuto in piazza Garibaldi, unendomi al flashmob di cento mamme e papà. Famiglie coraggiose che ho voluto sostenere insieme all’assessore alle scuola Stefano Boselli, al Vicesindaco Davide Malvisi, alla Presidente del Consiglio comunale Rita Sartori e ad altri consiglieri che ringrazio per la presenza. Grazie anche ai Carabinieri che hanno vigilato perché tutto si svolgesse nel rispetto delle misure di sicurezza.

Quindi.

Non è accettabile chiudere le scuole mentre si permettono spostamenti verso le seconde case ovunque e in ogni colore.

Non è accettabile chiudere le scuole e lasciare che nel fine settimana di Pasqua si possano formare assembramenti per i pranzi in famiglia, permettendo movimenti in tutta la regione che difficilmente saranno controllabili.

Non è accettabile chiudere la scuola perché le parole di Ausl Parma sono da scolpire nella pietra: “La maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o risulta legato ad attività ricreative pomeridiane extrascolastiche”.

Insieme ad una piazza ordinata e sicura, ho voluto ricordare che a Fidenza la terza ondata ha bussato nelle scuole prima che altrove, alla fine di gennaio: 22 classi bloccate e 740 persone in isolamento! Ma proprio la scuola è divenuta il luogo della sicurezza, dove il virus è stato individuato, tracciato e bloccato, evitando che arrivasse ovunque.

Non è normale che nel Paese delle deroghe a tutto, si inchiodi la scuola che grazie ai controlli a tappeto permette di scoprire il virus e gli asintomatici nelle famiglie, stoppandolo prima che vada in giro a fare danni.

Proprio perché la variante inglese si sta dimostrando molto aggressiva nei confronti dei giovanissimi, non è accettabile che si tolga a loro e alle loro famiglie lo scudo della scuola e dei controlli di Igiene pubblica.

Fa orrore che nel Paese in cui si permettono le gite verso le seconde case dal Trentino alla Puglia, le famiglie siano lasciate sole a sbrigarsela con i figli a casa da scuola, in dad, sprecando 290 milioni di euro, soldi pubblici, per il pannicello caldo del bonus baby sitter e dei congedi parentali. 100 euro a settimana di bonus che coprono sì e no due giorni di baby sitter e congedi retribuiti solo al 50%.

Congedi non concessi a chi è in Smart Working! Follia.

Continuiamo a lottare, rispettando le regole ma continuiamo a lottare, perché queste norme cambino. Il Comune di Fidenza sta con le mamme, i papà e i bimbi che stamane hanno detto basta. La scuola è sicura ed è un servizio fondamentale!

RIAPRIAMO SUBITO LA SCUOLA! IN SICUREZZA! PER LA SICUREZZA DI TUTTI!”