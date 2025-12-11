FlixBus collega Parma al Monte Bianco e rinnova il patto per il territorio con la Via Francigena

Con l’inizio della stagione sciistica, FlixBus inaugura collegamenti diretti in autobus fra Parma e il Monte Bianco.

Inoltre, la società annuncia il rinnovo dell’accordo con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, con sede a Fidenza, per promuovere anche nel 2026 il patrimonio di Parma e provincia.

L’arco alpino è collegato sette giorni su sette. La fermata FlixBus è a pochi passi dalle piste da sci

A partire da questo sabato, 13 dicembre, gli autobus verdi di FlixBus collegheranno Parma con Aosta e Courmayeur sette giorni su sette e senza cambi.

Le nuove tratte, già acquistabili su sito e app, partiranno ogni giorno alle 14:25 dal terminal autobus di Via Villa Sant’Angelo (presso la Stazione FS), permettendo di raggiungere Aosta in cinque ore, con arrivo alle 19:25, e Courmayeur in cinque ore e mezza, con arrivo alle 20:00. Il ritorno è previsto ogni giorno con partenza alle 11:10 da Courmayeur e alle 11:45 da Aosta, e arrivo a Parma alle 16:35.

In entrambe le località, la fermata FlixBus si trova in posizione centrale e vicino agli impianti di risalita: a Courmayeur in Piazzale Monte Bianco, a pochi minuti dalla funivia; ad Aosta all’autostazione di Via Carrel, nei pressi dalla telecabina Aosta-Pila. La posizione strategica delle fermate FlixBus, situate vicino a molte strutture ricettive, consentirà agli sciatori di pianificare più facilmente il loro soggiorno.

La scelta di viaggiare in autobus anziché con la propria auto non è soltanto vantaggiosa in termini di comodità, ma è anche più responsabile. Grazie all’impiego di una flotta all’avanguardia caratterizzata da elevati standard ambientali, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media soltanto 27.8 g CO 2 per km contro i 164 g CO 2 per km dell’auto privata, riducendo l’impronta carbonica individuale dell’83%.

FlixBus e la Via Francigena rinnovano il patto per viaggi slow a Parma e nel Parmense

Anche nel 2026 chi percorrerà la Via Francigena – la via di pellegrinaggio più antica d’Europa – potrà viaggiare sugli autobus di FlixBus a tariffe agevolate per spostarsi fra le tappe, arrivare alla tappa di partenza o tornare a casa alla fine del viaggio. Grazie ai collegamenti FlixBus attivi con Parma, anche il territorio parmense potrà beneficiare di questa sinergia.

L’alleanza fra l’operatore della mobilità e la Via Francigena mira a incentivare la scoperta del patrimonio con un approccio immersivo, che vuole consentire a chi viaggia di sentirsi più residente che turista.

Nel caso specifico, chi raggiungerà Parma con FlixBus potrà incamminarsi alla scoperta del territorio lungo la Via Francigena scendendo lungo l’argine del Taro fino a Fornovo, facendo tappa a Collecchio. Una volta a Fornovo, è quindi possibile puntare verso nord, e raggiungere Fidenza, o verso sud, arrivando a Cassio di Terenzo e poi al passo della Cisa.

I viaggiatori avranno così la possibilità di conoscere più da vicino le comunità che incontreranno lungo il proprio itinerario nei territori della provincia, dalle aree attigue al capoluogo alla Val di Taro.

Secondo studi recenti, forme di turismo lento come questa possono creare nelle aree marginali fino al 51% in più di benefici economici e quasi il doppio dei posti di lavoro rispetto al turismo di massa.

Questi vantaggi economici, uniti a quelli ambientali che derivano dalla scelta di viaggiare in autobus anziché con la propria auto, esprimono appieno il potenziale di questo accordo per il territorio.

Da Parma nuovi collegamenti, anche internazionali

Da Parma si possono raggiungere con FlixBus oltre 60 destinazioni in Italia e all’estero. Fra queste, vi sono alcune delle maggiori città italiane: Milano si raggiunge fino a otto volte a giorno, Firenze fino a quattro volte al giorno e Roma e Napoli fino a tre. Per chi durante le vacanze di Natale volerà all’estero, sono operativi anche sei collegamenti settimanali con l’aeroporto di Orio al Serio, con arrivo alle 9:10.

La città emiliana resta inoltre un importante snodo sulle tratte internazionali di FlixBus grazie ai collegamenti notturni con Parigi, Lione e Grenoble e, dal 13 dicembre, alle corse giornaliere con Ginevra.