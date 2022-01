Focus su Salsomaggiore: un nuovo format giornalistico per ParmaDaily

Salsomaggiore è un Comune molto importante della nostra provincia, al di là di essere il terzo più popoloso dopo il capoluogo, insieme alla città e a Fidenza con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

ParmaDaily vuole dedicare a Salso uno spazio di approfondimento e di qualità, che vada oltre i fatti di cronaca o il dibattito politico che rimarranno comunque nella sezione notizie, per comprendere cosa sta succedendo, quali siano le strategie in atto o in definizione per il rafforzamento o il rilancio di questo territorio.

Lo farà coinvolgendo, tramite interviste o interventi, soprattutto chi qui sta investendo, su quali progetti, con quali ritorni, con quale coordinamento con il pubblico.

Evidenzieremo problemi e soluzioni, opportunità mancate, centrate e future, quali sono o potranno essere gli asset strategici su cui puntare in economia, welfare, ambiente.

Poi vorremmo estendere questo format di approfondimento ad altri Comuni quali Fidenza, Collecchio, Borgotaro, Langhirano, Colorno.

