Fondazione Cariparma: al via i bandi per la raccolta delle richieste di contributo 2022

Dal 15 gennaio al 15 marzo prossimi Fondazione Cariparma aprirà la raccolta delle richieste di contributo per il 2022: sarà possibile inviare proposte progettuali per i bandi specifici “Cultura”, “Leggere crea indipendenza”, “Restauro e risanamento conservativo di immobili tutelati aventi la caratteristica di bene culturale”, “Ambiente”, “Salute”, “Inclusione e conciliazione”.

Fondazione Cariparma sosterrà progetti o iniziative il cui oggetto o i cui effetti ricadano nella provincia di Parma. La raccolta delle richieste di contributo avverrà esclusivamente attraverso la modalità on line dal sito internet di Fondazione Cariparma (www.fondazionecrp.it).

Bando “Cultura”: apertura 15 gennaio – 15 marzo 2022 – Con questo Bando la Fondazione intende sostenere il sistema di offerta culturale e creativa con particolare attenzione ai progetti che riguardano:

– espressioni artistiche e forme di spettacolo dal vivo;

– mostre ed esposizioni temporanee;

– progetti che stimolino la potenzialità turistica e culturale dei territori.

È previsto uno stanziamento complessivo di euro 2.500.000,00.

Bando “Leggere crea indipendenza”: apertura 15 gennaio – 15 marzo 2022 – Il Bando prevede due linee di intervento:

– ampliare la “base sociale” della lettura, favorendo il coinvolgimento di nuovi pubblici e l’aumento del numero di lettori, attraverso la promozione della lettura come pratica quotidiana diffusa, stimolando la curiosità e il piacere di leggere, con speciale attenzione a bambini, adolescenti e giovani adulti; anziani; persone adulte con scarsa propensione alla lettura e/o con minori opportunità;

– promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una politica organica di sostegno all’educazione alla lettura, finalizzata allo sviluppo delle 8 competenze chiave stabilite dall’Unione Europea (tale linea è rivolta esclusivamente agli istituti scolastici).

È previsto uno stanziamento complessivo di euro 500.000,00.

Bando “Restauro e risanamento conservativo di immobili tutelati aventi la caratteristica di bene culturale”: apertura 15 gennaio – 15 marzo 2022 – Con questo Bando la Fondazione intende tutelare e valorizzare il patrimonio immobiliare storico ed artistico presente sul territorio, incentivandone la conoscenza, la fruizione e la riqualificazione. In particolare, la Fondazione intende partecipare al recupero di beni immobili siti in provincia di Parma, sottoposti a tutela e di rilevante valore storico e culturale.

I progetti presentati all’interno del bando dovranno quindi avere per oggetto il restauro o il risanamento conservativo di beni immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali siano stati predisposti progetti definitivi (autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre 5 anni).

È previsto uno stanziamento complessivo di euro 1.500.000,00

Bando “Ambiente”: apertura 15 gennaio – 15 marzo 2022 – La Fondazione intende sostenere e sviluppare la protezione, il recupero e l’incremento del capitale naturale promuovendo un sistema efficace di gestione, tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità del territorio.

In particolare, tramite questo Bando si vogliono sostenere progetti che rispondono ai seguenti obiettivi:

– rigenerare, proteggere, valorizzare il patrimonio naturale e la biodiversità;

– promuovere l’adozione di buone prassi e la diffusione delle informazioni legate alla sostenibilità ambientale e alla consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura.

È previsto uno stanziamento complessivo di euro 1.000.000,00.

Bando “Salute”: apertura 15 gennaio – 15 marzo 2022 – Gli obiettivi specifici del Bando sono:

– promuovere modalità innovative di assistenza domiciliare alle fragilità privilegiando la continuità del percorso dalla degenza verso la domiciliarizzazione;

– sostenere il “sistema di comunità” promuovendo punti di ascolto, accoglienza e risposte ai bisogni, sia all’interno dei luoghi di degenza che sul territorio;

– promuovere la salute delle persone e della comunità nelle varie età della vita, intercettando anche la domanda che non si esprime;

– dare risposte di alta professionalità e avanzata tecnologia per un ospedale di “eccellenza”;

– potenziare luoghi di cura e creare servizi per una risposta sanitaria “di prossimità”;

– facilitare l’accesso alle cure.

È previsto uno stanziamento complessivo di euro 2.000.000,00.

Bando “Inclusione e conciliazione”: apertura 15 gennaio – 15 marzo 2022 – Il Bando prevede due linee specifiche di intervento con i seguenti obiettivi:

Inclusione

– contrastare la crescita della povertà in interazione con le misure nazionali e gli attori pubblici competenti, anche attraverso interventi diretti verso specifiche tipologie di povertà (alimentare, abitativa, sanitaria);

– promuovere l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti fragili in sinergia col mondo produttivo e il non profit.

Conciliazione

– promuovere la crescita dell’occupazione femminile, l’uguaglianza di genere e le pari opportunità;

– sostenere l’esperienza della genitorialità nei cosiddetti “primi 1000 giorni” ovvero nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino ai 2 anni di vita del bambino;

– promuovere la conciliazione vita privata – vita lavorativa sostenendo interventi e servizi che mirano a sollevare i genitori dagli oneri di cura dei bambini.

È previsto uno stanziamento complessivo di euro 4.500.000,00.

Verranno inoltre attivate due edizioni della “Sessione erogativa generale”, dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 1° settembre al 31 ottobre 2022 (lo stanziamento previsto per ogni edizione sarà di Euro 150.000 e l’importo massimo richiedibile sarà pari ad Euro 5.000,00).

Sul sito della Fondazione Cariparma (www.fondazionecrp.it), dal box in home page “Come richiedere un contributo – bandi 2022”, sarà possibile accedere alle pagine dei bandi; si consiglia un’attenta lettura dei documenti “Regolamento dell’attività erogativa” e “Metodi e obiettivi per l’efficace compilazione delle richieste di contributo”.

Per informazioni specifiche sui contenuti dei Bandi è possibile contattare direttamente gli uffici della Fondazione tramite la seguente mail: interventi.istituzionali@fondazionecrp.it

I bandi di Fondazione Cariparma richiamano il programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile varata dalle Nazioni Unite, assumendo come riferimento gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals).