Fondazione Cariparma: gli appuntamenti culturali a Palazzo Bossi Bocchi e alla Biblioteca di Busseto

Prosegue la densa attività culturale di Fondazione Cariparma nel vivo dei cartelloni di “èArte” e della Biblioteca di Busseto.

A Palazzo Bossi Bocchi (Strada al ponte Caprazucca, 4 – Parma) la settimana dal 13 al 19 marzo prevede un nuovo appuntamento del ciclo “I Martedì dell’Arte” con Le donne dei borghi tra Barricate e Resistenza (Martedì 14 marzo, ore 17, a cura di Margherita Becchetti – partecipazione consentita fino ad esaurimento posti per un massimo di 60 posti a sedere), mentre proseguono “I Giovedì del museo” con la visita guidata Il paesaggio nell’800: regola e disobbedienza a cui seguirà, in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Parma, il concerto Musica e natura con il trio di fiati Cecilia Molinero, flauto – Valerio Gaglio, clarinetto – Benedetta Pozzi, fagotto (Giovedì 16 marzo, ore 16.30 – Prenotazione obbligatoria tramite mail: guide@fondazionecrp.it).

Nella stessa settimana a Palazzo Bossi Bocchi le repliche della performance teatrale “Tutto ha un limite! Piccoli omicidi al museo”, una produzione di Progetti&Teatro (Venerdì 17 marzo, ore 21 – Sabato 18 e Domenica 19 marzo, ore 16 e ore 18 – Prenotazione obbligatoria tramite mail: guide@fondazionecrp.it).

Sempre dal 13 al 19 marzo anche alla Biblioteca di Busseto (Via Roma, 38 – Busseto) il secondo appuntamento per il ciclo “I Venerdì della Biblioteca” con la conferenza I segreti di Antonio Stradivari (17 marzo 2023, ore 21 – a cura di Alessandra Barabaschi – ingresso libero sino ad esaurimento dei posti), mentre per gli appuntamenti dedicati a “Bambini e ragazzi in Biblioteca” un pomeriggio con le Storie piccine (Sabato 18 marzo ore 16,30 – a cura di Anna Soldi – dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi, massimo 8 partecipanti, necessaria la prenotazione alla mail biblioteca.busseto@fondazionecrp.it oppure allo 0524-92224).

