Fondazione Cariparma, progetto “Ti leggo”: lettura collettiva de “La camera da letto” di Attilio Bertolucci

A Parma debutta il progetto “TI LEGGO. VIAGGIO CON TRECCANI NELLE FORME DELLA LETTURA Nella trama dei giorni: lettura collettiva de La camera da letto di Attilio Bertolucci” che Fondazione Treccani Cultura ha ideato per questo territorio ricco di tradizioni radicate e di esperienze da tramandare. L’iniziativa, sostenuta da Fondazione Cariparma nell’ambito del bando “Leggere crea indipendenza”, mira a sostenere e promuovere la pratica della lettura, coinvolgendo un pubblico numeroso ed eterogeneo attraverso la lettura ad alta voce de La camera da letto, il romanzo in versi del grande poeta Attilio Bertolucci, pubblicato in due volumi tra il 1984 e il 1988. Grazie alle molteplici tematiche affrontate – la memoria, il passaggio dall’infanzia all’età adulta, il sentimento del tempo, l’incrocio tra storia famigliare e storia collettiva – l’opera risulta essere l’ideale per avvicinare alla lettura un’ampia platea di persone.

«Credo che il nostro obiettivo, avendo vinto il bando, sia stato quello di condividere l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale delle città – spiega il Presidente della Fondazione Treccani Cultura, dott. Mario Romano Negri.

«È nostra convinzione cercare di incidere positivamente sulle abitudini e sulle pratiche di lettura dei cittadini di Parma grazie a un lavoro comune, che sappia restituire il giusto valore all’atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza. Crediamo nella necessità di sviluppare una buona politica di promozione del libro e della lettura, che sappia dare vita a un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri».

«Sono lieto che il bando da noi promosso, Leggere crea indipendenza, abbia stimolato ed intercettato moltissime iniziative rivolte ai giovani ed alla comunità – ha dichiarato Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma -: con tale bando la Fondazione ha voluto sostenere la lettura come pratica quotidiana, stimolando la curiosità e il piacere di leggere e apprezzo pertanto la condivisione di associazioni ed istituzioni che il progetto “Ti leggo” ha avuto presso la nostra Comunità, certo che l’attività presso il pubblico e molti istituti scolastici rappresenterà un ulteriore strumento culturale per affrontare le difficili sfide del nostro tempo».

La programmazione ha preso il via nel gennaio scorso con un periodo di formazione durante il quale i laboratori hanno introdotto i partecipanti alla pratica della lettura ad alta voce grazie alla creazione di gruppi coordinati dalla attrice Chiara Rubes. Gli incontri, a cadenza settimanale, si sono svolti presso la Biblioteca Civica di Parma. All’esperienza con il pubblico dei più piccoli del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti è affidato invece il laboratorio teatrale esperienziale presso le scuole primarie aderenti della città.

A partire dal 25 marzo, si terranno vere e proprie tappe di lettura pubblica, con possibilità di incontri sia serali che pomeridiani, come segno tangibile di restituzione da parte dei partecipanti di quanto sperimentato durante i laboratori. L’intera cittadinanza sarà invitata, prenotando l’ingresso all’evento. Ospite d’eccezione per una tappa di lettura, l’attrice Maddalena Crippa, che leggerà per il pubblico alcuni versi dell’opera di Bertolucci.

Per questo progetto, sono state coinvolte associazioni culturali radicate nel territorio, quali l’Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo e la Fondazione Bernardo Bertolucci, oltre alle istituzioni scolastiche e all’amministrazione comunale che ha fortemente creduto in questa iniziativa.

Sono previsti eventi tematici che arricchiranno il programma, quali la proiezione integrale del film “Novecento” di Bernardo Bertolucci presso il Cinema D’Azeglio. Per questa iniziativa in particolare è stata coinvolta l’Associazione 24FPS obiettivo cinema di Parma che curerà dei laboratori preparatori presso gli istituti superiori della città.

In questo territorio così permeato dalla musica, non poteva mancare un concerto: sulle musiche di Ennio Morricone per il film Novecento trasposte da Emilio Ghezzi si esibirà il quartetto diretto dal maestro Marco Bronzi.

A chiusura del progetto, verrà realizzato un incontro che vedrà Valerio Magrelli in dialogo con Gabriella Palli Baroni.

Gli incontri e gli spettacoli saranno tutti ad accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le informazioni sul programma sono disponibili all’indirizzo https://www.treccani.it/tileggo/ e sul portale della Fondazione Treccani Cultura: www.treccani.it/cultura.

Con il Contributo di Fondazione Cariparma

Con il Patrocinio del Comune di Parma

In Partnership con la Biblioteca Civica di Parma

In Collaborazione con:

24FPS Associazione,

Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo,

Fondazione Bernardo Bertolucci,

Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti.