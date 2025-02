Fondazione Sciroppo di Teatro al Magnani di Fidenza con “Cappuccetto Rosso”

Domenica 23 febbraio alle ore 16:00 al Teatro Magnani di Fidenza torna Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

La compagnia La luna nel letto presenta lo spettacolo Cappuccetto Rosso: una storia scritta da sempre, un racconto che riflette sulla natura della vita e della morte. Attraverso il teatro danza e videoproiezioni, il pubblico dai 6 anni viene trasportato in un mondo di magia e mistero, in cui il lupo non vince ma non muore mai.

Sciroppo di Teatro® è un progetto di ATER Fondazione dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, e si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. Per questa quarta edizione, più di 260 pediatri e 42 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo – a partire da dicembre 2024 – i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo contenente sei “ricette”, ovvero tagliandi staccabili grazie ai quali le famiglie possono assistere a un prezzo ridotto agli spettacoli di teatro ragazzi nei comuni aderenti. Nel complesso, quest’anno sono 28 i teatri del territorio coinvolti, distribuiti in altrettanti Comuni dell’Emilia-Romagna, attraverso 7 province.

L’edizione 2025 di Sciroppo di Teatro® è sostenuta da Fondazione di Modena, Fondazione Marchesini Act, Coop Alleanza 3.0 ed EmilBanca.

Sciroppo di Teatro® al Teatro Magnani di Fidenza continua domenica 16 marzo alle ore 16:00 con il terzo e ultimo appuntamento, Legami di Teatro Giovani e Teatro Pirata.

Tutta la rassegna di teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro® è disponibile al seguente link: https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2025

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Teatro Girolamo Magnani

piazza Giuseppe Verdi, 1 Fidenza (PR)

Tel: 0524 517508 / 345 9374728

E-mail: teatromagnani@ater.emr.it

Per info: www.ater.emr.it

Orari biglietteria

Mercoledì e sabato: 10.00-13.00 | Venerdì: 17.00-19.00

Nei giorni di spettacolo: da due ore prima dell’inizio di ogni recita.

Biglietti

Adulto 6€ – Bambino 4€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€