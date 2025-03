“Fondazione Sciroppo di Teatro” al Magnani di Fidenza e Teatro Al Parco di Parma

Do menica 16 marzo al Teatro Magnani di Fidenza e al Teatro Al Parco di Parma è in programma la rassegna di teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Al Teatro Magnani di Fidenza alle ore 16:00 va in scena l’ultimo evento dell’edizione 2025: “Legami” di Teatro Giovani e Teatro Pirata. Attraverso il circo contemporaneo e la clownerie, lo spettacolo esplora l’attesa e il rapporto umano, offrendo uno sguardo poetico sul viaggio emotivo dei protagonisti. Con la creativa inclusione della corda di canapa come scenografia, il pubblico viene trasportato in una suggestiva avventura ricca di divertimento. Consigliato per i bambini dai 5 anni.

Mentre alle ore 16:30 al Teatro Al Parco di Parma la compagnia Teatro Perdavvero presenta lo spettacolo “Il seme magico”, ispirato a un’antica leggenda cinese che narra la storia di un vecchio imperatore senza eredi. Attraverso la narrazione guidata da uno strano venditore di oggetti magici, il pubblico viene trasportato in un mondo incantato dove la magia e la bellezza si intrecciano in un’avventura straordinaria. Uno spettacolo adatto ai bambini dai 4 anni in su, che combina teatro narrativo e musica dal vivo.

Sciroppo di Teatro® è un progetto di ATER Fondazione dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, e si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. Per questa quarta edizione, più di 260 pediatri e 42 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo – a partire da dicembre 2024 – i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo contenente sei “ricette”, ovvero tagliandi staccabili grazie ai quali le famiglie possono assistere a un prezzo ridotto agli spettacoli di teatro ragazzi nei comuni aderenti. Nel complesso, quest’anno sono stati 28 i teatri del territorio coinvolti, distribuiti in altrettanti Comuni dell’Emilia-Romagna, attraverso 7 province.

L’edizione 2025 di Sciroppo di Teatro® è sostenuta da Fondazione di Modena, Fondazione Marchesini Act, Coop Alleanza 3.0 ed EmilBanca.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

TEATRO GIROLAMO MAGNANI

piazza Giuseppe Verdi, 1 Fidenza (PR)

Tel: 0524 517508 / 345 9374728

E-mail: teatromagnani@ater.emr.it

Info: www.ater.emr.it

Orari biglietteria

Mercoledì e sabato: 10.00-13.00 | Venerdì: 17.00-19.00

Nei giorni di spettacolo: da due ore prima dell’inizio di ogni recita.

Biglietti

Adulto 6€ – Bambino 4€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€

TEATRO AL PARCO

Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole

Parco Ducale, 1 43125 Parma

Tel. 0521/992044

E-mail: briciole@solaresdellearti.it

Info: www.solaresdellearti.it

Orari biglietteria

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, giovedì chiuso

Biglietti

Adulto 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€