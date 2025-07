Fondi regionali per non autosufficienza, Massari (Pd): “L’Emilia Romagna aumenta le risorse”

Oltre 564 milioni per la non autosufficienza: la Regione Emilia-Romagna aumenta il fondo di 82,2 milioni di euro.

“Con uno stanziamento di 564,09 milioni di euro per il 2025, la Regione Emilia-Romagna conferma un impegno straordinario verso le persone più fragili: anziani, disabili e caregiver. Un dato che colpisce se confrontato con il Fondo nazionale per la non autosufficienza, pari a 1,4 miliardi per tutta Italia: la nostra Regione da sola investe quasi il 40% di quella cifra.”

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Andrea Massari. “Ma ciò che rende questo intervento ancora più significativo è l’incremento di 82,2 milioni di euro rispetto al 2024. Un aumento che non è solo numerico, ma profondamente politico e sociale: significa più posti nelle strutture residenziali, più ore di assistenza domiciliare, più servizi per le persone con disabilità e, per la prima volta, 3 milioni di euro al nuovo Fondo Caregiver, per chi si prende cura dei propri cari. Solo alla provincia di Parma andranno oltre 54 milioni di euro, a dimostrazione di un’attenzione concreta ai territori. È un investimento che parla di dignità, inclusione e qualità della vita. Come Regione, dimostriamo che il welfare non è un costo, ma un pilastro della nostra comunità. Essere fragili non deve significare essere soli. Una politica giusta è quella che si prende cura di tutti, davvero. Questo è quello che fa l’Emilia Romagna.”