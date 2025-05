Fontanellato, acquista una cagnolina online ma viene truffata: 45enne denunciato

Questa volta sono stati i Carabinieri della Stazione di Fontanellato ad indagare ed a scoprire l’autore di una truffa online commessa nei mesi scorsi in danno di una 57enne del posto.

Difficile rimanere indifferenti alle foto che ritraggono teneri e incolpevoli cagnolini online. Purtroppo, proprio di questa debolezza si approfittano molti truffatori. Sarebbero sempre di più gli annunci che si sospetta essere fraudolenti, relativi alla vendita di animali che, in realtà, non esistono.

Il desiderio di avere un animale di compagnia può essere talmente forte da far compiere qualche passo falso. Ad esempio, fidarsi del primo che propone un adorabile cagnolino o un tenerissimo gatto da acquistare online. Peccato, però, che si può facilmente incappare nel malintenzionato che vende su Internet animali inesistenti. Essere ingannati su un cellulare usato venduto per nuovo fa arrabbiare. Ma subire un raggiro su un essere vivente è peggio ancora.

Le truffe viaggiano su finti siti specializzati in animali o sui social e fanno leva sui sentimenti che le persone provano verso cani o gatti: foto di cuccioli bellissimi dallo sguardo tenero.

Ed è quello che è accaduto alcuni mesi fa ad una 57enne residente nel comune di Fontanellato che dopo aver navigato su internet per alcuni giorni alla ricerca di un cagnolino, si è imbattuta in un annuncio pubblicato su una piattaforma on-line, ad un prezzo molto vantaggioso.

Il cucciolo in vendita era in tutto e per tutto corrispondente a quello che stava cercando, un “barboncino toy” femmina, bellissima e dallo sguardo tenero.

Dopo alcuni contatti telefonici ed una breve contrattazione, stabilito il prezzo di acquisto a 650 euro, la vittima si è fatta convincere dallo pseudo venditore a versare un acconto di 200 euro a mezzo bonifico su un IBAN da lui fornitole. La donna a questo punto si è offerta di andare a prelevare l’animale personalmente, evitando così il trasporto a mezzo corriere che avrebbe causato grave stress al cucciolo.

Lo pseudo venditore si dichiarava assolutamente disponibile, riferendo e che si sarebbe fatto vivo per concordare le modalità di ritiro.

La vittima, trascorsi alcuni giorni, non avendo ricevuto notizie, ha provato a contattare il venditore che, come purtroppo spesso accade, è sparito nel nulla (telefono sempre spento ed annunci online rimosso).

Rassegnatasi all’evidenza, la 57enne si è recata dai Carabinieri di Fontanellato per sporgere formale denuncia.

I militari hanno immediatamente dato inizio alle indagini e, attraverso la minuziosa analisi della documentazione bancaria e telefonica acquisita, hanno individuato quello che, al momento, è ritenuto il presunto autore del reato.

Si tratterebbe di un 45enne italiano, residente in una provincia del sud che al termine dei riscontri, sulla base degli elementi raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile del reato di truffa.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma