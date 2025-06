Fontanellato, cerca di liberarsi della droga poi aggredisce i carabinieri: 21enne arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Fontanellato, dopo una rapida attività investigativa, hanno arrestato un 21enne italiano residente in provincia. Dalle verifiche svolte, è emerso che l’uomo sarebbe il presunto responsabile di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, in particolare hashish e cocaina, e di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, nella mattinata del 12 giugno, durante un servizio di prevenzione nel centro abitato, una pattuglia dei Carabinieri ha notato un giovane che, alla loro vista, ha cambiato direzione e si è diretto rapidamente verso una struttura ricettiva del paese, continuando a girarsi indietro come se volesse osservare le azioni dei militari.

Insospettiti dall’improvviso cambio di rotta e dal fatto che potesse trattarsi di un ragazzo del posto già segnalato all’Autorità Amministrativa per possesso di stupefacenti, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo.

Dopo essere scesi dall’auto di servizio, i militari si sono avvicinati alla struttura e hanno trovato il giovane nella sala d’accoglienza. Alla richiesta di esibire un documento e di spiegare la sua presenza in quel luogo, il ragazzo ha tentato di sottrarsi al controllo, cercando di scappare.

Gli operanti, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo, ma lui ha reagito con calci e spintoni, opponendo una forte resistenza. In quel momento, approfittando del trambusto, il giovane ha anche cercato di disfarsi di un involucro di cellophane, che aveva estratto velocemente dai pantaloni e lanciato sotto un divano.

Dopo averlo identificato come un 21enne italiano residente in provincia, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e hanno trovato cinque involucri termosaldati contenenti cocaina (per un peso di 1,22 grammi) nascosti nel portafoglio, oltre a una bustina di cellophane con 1,13 grammi di hashish.

L’involucro lanciato sotto il divano è stato recuperato e conteneva altri 15 involucri dello stesso tipo, contenenti complessivamente 8 grammi di cocaina.

In totale, grazie all’analisi con il dispositivo “NARKOTEST”, che ha confermato la natura delle sostanze, i Carabinieri hanno sequestrato 20 dosi di cocaina per quasi 10 grammi e una dose di hashish.

Al termine delle indagini, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti e considerando il comportamento dell’uomo, il 21enne è stato dichiarato in stato di arresto.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

È importante sottolineare che l’arrestato è attualmente solo indiziato di delitto, e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del processo. La condanna definitiva potrà essere pronunciata solo a seguito di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.