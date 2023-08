Fontanellato, denunciato un giovane poco più che maggiorenne per il furto di una bicicletta

I Carabinieri di Fontanellato hanno denunciato un magrebino per il furto di una bicicletta ai danni di un’anziana del paese. A seguito della denuncia presentata dalla donna, nei giorni scorsi, i militari si sono immediatamente attivati, fiduciosi di poter ottenere dati investigativi dalle telecamere comunali. Grazie alla conoscenza del territorio e delle persone gravitanti in paese, i carabinieri della locale Stazione, visionate le immagini, sono riusciti ad effettuare un’attenta analisi, incrociando i riscontri acquisiti con i dati presenti nell’anagrafe comunale e quelli acquisiti dai controlli svolti sul territorio, identificando in maniera certa l’autore del furto in un giovane extracomunitario.

Questi, regolare sul territorio italiano e fino ad allora privo di precedenti di polizia, è stato convocato in caserma per la procedura di identificazione ed eventuale nomina di un difensore vista la denuncia per il furto aggravato.

In questa occasione, lo straniero, appena maggiorenne, non ha potuto fare altro che ammettere gli addebiti, riferendo di aver venduto la bicicletta rubata per poche decine di euro, a ignoti connazionali di Parma, offrendosi però di risarcire il danno causato all’anziana, circostanza al vaglio della persona offesa, particolarmente soddisfatta della rapida individuazione dell’autore del furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma