Fontanellato: divieto di accesso alle aree urbane per quattro 20enni protagonisti di risse

Alcuni mesi fa i Carabinieri della Stazione di Fontanellato sono intervenuti in occasione di una rissa avvenuta nei pressi di un bar del paese. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di identificare i 4 responsabili, che sono stati denunciati per rissa alla Procura della Repubblica di Parma.

Sempre nei mesi scorsi i quattro, hanno reiterato comportamenti violenti, creando disordini, preoccupazione e allarme sociale nella popolazione.

A questo punto i Carabinieri, al fine di infrenare il fenomeno, oltre che a procedere nei loro confronti penalmente, hanno utilizzato lo strumento del DACUR, (divieto di accesso alle aree urbane) una misura di sicurezza introdotta per gestire e prevenire comportamenti problematici come il contrasto ad episodi di violenza in determinate aree urbane. Il provvedimento ha lo scopo di impedire l’accesso a luoghi specifici a individui che hanno mostrato comportamenti violenti o antisociali.

Nella circostanza, i Carabinieri di Fontanellato, hanno raccolto ed evidenziato tutti gli episodi nei quali i quattro giovani sono stati protagonisti, richiedo al Questore di Parma l’emissione del provvedimento.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Fontanellato hanno notificato a quattro 20enni il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, emesso dal Questore di Parma, con cui è stato loro disposto il divieto di accesso ai locali di pubblico trattenimento e locali pubblici o aperti al pubblico, nonché di stazionamento nelle relative adiacenze per un periodo di 18 mesi.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma