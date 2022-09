Fontanellato: giovane fermato per una lite familiare, custodiva in garage un etto e mezzo di marijuana

Giovane aggredisce i familiari e distrugge casa, intervengono i Carabinieri della Stazione di Fontanellato che al termine lo denunciano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il tutto avviene pochi giorni fa, quando all’utenza 112 della Compagnia di Fidenza arriva una richiesta d’intervento per una lite in famiglia. Immediatamente sul posto i militari vengono informati dalla richiedente, madre del ragazzo, che poco prima i due figli hanno iniziato a litigare in quanto, la sorella era scesa in garage. Da li è nata una violenta lite che ha coinvolto anche la madre che per difendersi ha colpito il figlio. Subito dopo lo stesso si è chiuso in garage urlando contro i familiari.

Al fine di accertarne le condizioni i militari hanno tentato di instaurare un dialogo con il giovane con l’obiettivo di far aprire la porta. Incurante di tale richiesta, lo stesso, si allontanava da una porta interna, dirigendosi sulla via, dove poco dopo veniva bloccato.

In stato confusionale ed agitato, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fidenza. Successivamente, la pattuglia procedeva ad effettuare un sopraluogo dell’immobile per verificare i danni provocati dal minore e, giunti nel seminterrato, zona in cui ha avuto origine la lite, hanno sentito un forte odore acre riconducibile alla sostanza stupefacente di tipo Marijuana.

La perquisizione del garage consentiva di sequestrare quasi un etto e mezzo di stupefacente, tre bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento e la somma di oltre 1500 euro. Al termine delle formalità di rito il giovane è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma