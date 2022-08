Fontanellato: nel centenario delle Barricate un incontro CGIL per ricordare Sante Pincolini e Angelo Costa

“Prima della Resistenza – parte 2: Sante Pincolini e Angelo Costa”: è il titolo del secondo incontro promosso da Comune e ANPI di Fontanellato, insieme a CGIL e ANPPIA Parma, nell’ambito delle iniziative collegate al centenario delle Barricate di Parma. L’evento, che fa seguito ad un anno di distanza all’iniziativo dedicata all’uccisione di Eugenio Manghi ed Egidio Guareschi sempre a Fontanellato, è in programma per il prossimo sabato 27 agosto, alle ore 21.00, in via Costa a Fontanellato (dietro la Rocca, vicino al porticato).

Dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale si avvicenderanno gli interventi di VINCENZO ZILIOTTI, ANPI Fontanellato, ANDREA RIZZI, responsabile Soria e memoria CGIL Parma, ROBERTO SPOCCI, presidente ANPPIA Parma, e PAOLO PAPOTTI, della segreteria Provinciale ANPI. La serata sarà accompagnata dalle note del corpo bandistico “Luigi Pini” diretto dal maestro Aldo Boccacci, e arricchita dall’allestimento di fotografie originali dell’epoca, della collezione di Angelo Seletti.

Tutti gli eventi che si inseriscono nel palinsesto delle celebrazioni del Centenario delle Barricate di Parma fanno parte del cartellone 2022 di “OCCASIONI DI MEMORIA” della CGIL Parma.