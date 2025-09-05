Fontanellato, ruba una bici da una rastrelliera: nei guai 18enne

Al termine delle indagini la bici è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

*******

I Carabinieri della Stazione di Fontanellato, all’esito di una indagine lampo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Parma, un 18enne, poichè ritenuto il presunto responsabile del furto di una bicicletta custodita in una rastrelliera di un condominio del paese.

I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando un 34enne residente a Fontanellato, uscito di casa per recarsi in centro, si era accorto che la sua bici, che aveva lasciato nella rastrelliera del suo condominio era sparita.

A questo punto l’uomo si è recato presso la Stazione Carabinieri di Fontanellato per sporgere denuncia, con la speranza comunque di riuscire a recuperare il mezzo.

Scattata la denuncia, i carabinieri hanno visionato le immagini di videosorveglianza messe immediatamente a disposizione dalla Polizia Locale di Fontanellato, riuscendo a identificare il presunto responsabile, un 18enne residente nella bassa.

Senza perdere tempo i carabinieri hanno fatto visita al 18enne rintracciato presso la sua abitazione recuperando la bici rubata che è stata subito restituita al legittimo proprietario che estremamente soddisfatto è potuto tornare a passeggiare per le vie di Fontanellato.

Il 18enne, allo stato è da ritenersi indagato e pertanto innocente fino a sentenza definitiva.