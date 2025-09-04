Fontanellato si tinge di rosa: domenica visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno

In piazza Garibaldi le cliniche mobili di Salute in Comune offriranno esami e consulenze specialistiche per le donne tra i 18 e i 44 anni

Una domenica dedicata alla salute e alla prevenzione. Il 7 settembre, a partire dalle 9.30, la piazza Garibaldi di Fontanellato ospiterà le cliniche mobili di Salute in Comune per offrire visite senologiche ed esami diagnostici gratuiti rivolti alle donne di età compresa tra i 18 e i 44 anni.

L’iniziativa nasce grazie all’impegno del Comitato locale della Croce Rossa Italiana e, in particolare, del suo presidente Mario Gagliotta, che ha lavorato con determinazione per portare a Fontanellato questo progetto di sanità solidale. Fondamentale anche il sostegno del Comune, rappresentato dal sindaco Luigi Spinazzi, che ha accolto con entusiasmo la proposta, presentandola ufficialmente alla cittadinanza.

Il progetto “Salute in Comune”, avviato nel luglio 2023, ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne più giovani che non rientrano ancora nei programmi di screening del Servizio sanitario nazionale. Spesso si pensa che il carcinoma mammario sia un problema che riguarda solo determinate fasce d’età, ma la prevenzione precoce può fare la differenza. Secondo i dati, intervenire tempestivamente permette di ridurre la mortalità fino al 2%, abbattendola di dieci volte rispetto ai casi diagnosticati tardivamente. Per questo motivo, le donne residenti a Fontanellato hanno potuto prenotare gratuitamente la loro visita attraverso il sito ufficiale www.saluteincomune.com.

Una delle caratteristiche più innovative del progetto è la partecipazione attiva delle attività economiche del territorio. Non si tratta solo di sponsor: le aziende aderenti entrano a far parte dell’associazione no profit che, insieme alla Croce Rossa, prosegue il lavoro di sensibilizzazione con altre iniziative e con una campagna di comunicazione capillare, che prevede l’invio di quasi mezzo milione di email a donne e imprese del territorio.

Domenica, in piazza Garibaldi, oltre al personale delle cliniche mobili sarà presente anche il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Fontanellato per offrire supporto e assistenza. Sarà una giornata dedicata interamente alla salute delle donne e alla prevenzione del tumore al seno, con un messaggio forte e chiaro: “La prevenzione è vita”.