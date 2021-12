Fontevivo: durante una cena fra amici si scatena la folle violenza di un 40enne, poi arrestato per tentato omicidio

Attorno alla mezzanotte del 2 dicembre, la Centrale Operativa del 112 di Fidenza ha ricevuto una serie di chiamate in rapida successione. Un uomo, stava letteralmente distruggendo un Mercedes parcheggiato fuori casa sua, a Fontevivo. Le informazioni, contrastanti, provenienti da persone coinvolte o da attoniti osservatori, parlavano di aggressioni, speronamenti, danneggiamenti, e di una lite in famiglia. Per fronteggiare tale emergenza i carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno immediatamente dirottato tutto il personale disponibile. All’arrivo a Fontevivo si e’ trovata la Mercedes, con tutti i vetri rotti e parzialmente accartocciata, aveva impattato il muro di una casa. All’interno dell’abitazione i sanitari del 118 prestavano i soccorsi a un giovane, con evidenti ferite alla testa, e a due donne, con ferite meno gravi. Nel frattempo, un’altra segnalazione al 112 riferiva di un’autovettura (dello stesso modello e colore di quella dell’uomo che aveva colpito il giovane e distrutto il Mercedes) che aveva tentato di sfondare la porta di una casa a noceto.

I carabinieri di Fidenza, col supporto di quelli di Salsomaggiore, hanno velocemente ricostruito l’accaduto. Durante una cena tra due coppie di amici, a Fontevivo, gli animi si erano scaldati per futili motivi. Quando il padrone di casa è passato dalle minacce ai fatti, aggredendo la moglie, il giovane ospite si sarebbe intromesso per impedire la degenerazione. Il padrone di casa, un quarantenne di origini pugliesi, non avrebbe gradito e sarebbe partita una colluttazione che ha coinvolto tutti i presenti. Calmato a stento, l’uomo è uscito di casa, allontanandosi a piedi. La speranza che si fosse quietato è risultata vana perché’, dopo pochi minuti, è tornato, armato di crick, ed ha iniziato ad accanirsi contro la macchina dei suoi ospiti. La situazione è degenerata in fretta e l’uomo, rientrato in casa, ha colpito l’amico in testa. Tra le urla delle donne, e le chiamate al 112 dei vicini di casa, si è quindi diretto verso la sua macchina e, per guadagnare la strada, ha speronato il Mercedes facendolo schiantare contro il muro di casa. A quel punto, ha raggiunto la residenza degli amici, a Noceto, danneggiando la porta di casa e minacciando, senza freni, la sorella del ragazzo che aveva colpito col crick.

I carabinieri, messo in sicurezza tutti i coinvolti, hanno diramato le ricerche del responsabile di tutte quelle violenze. Mentre, la mattina successiva, vittime e testimoni venivano sentiti in caserma a Fontanellato, la vittima dell’aggressione veniva tenuta sotto osservazione in ospedale a Fidenza. Cruciale, per l’epilogo, è risultato il costante monitoraggio della macchina dell’uomo, rinvenuta, senza benzina, nel territorio di Noceto. Nel pomeriggio, infatti, lo stesso, a piedi, e’ stato fermato mentre cercava di raggiungerla, dopo 15 ore di fuga.

I carabinieri di Fidenza, sempre con il supporto di quelli di Salsomaggiore, vista la presenza di gravi indizi di colpevolezza e di pericolo di fuga, hanno sottoposto il sospettato a fermo di indiziato di delitto con accuse varie, tra le quali quelle di tentato omicidio. Il fermo e’ stato convalidato dal gip e l’uomo trattenuto in carcere in custodia cautelare.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma