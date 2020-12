Forestazione urbana, messi a dimora i primi 2000 alberi

Entra nel vivo il progetto di forestazione urbana promosso dal Comune di Parma in collaborazione con Arbolia, società benefit, creata su iniziativa di Snam e Cassa Depositi e Prestiti, per promuovere la sostenibilità ambientale, la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici.

Sono state messa a dimora, in questi giorni, oltre duemila piante nell’area verde di 20 mila metri quadrati di proprietà del Comune di Parma, situata a ridosso della tangenziale Sud, con accesso da via Decorati al Valor Militare, via Olimpia e via Amstrong. Ci sono pioppi, platani, querce, frassini, bagolari, tigli, olmi, carpini, aceri, viburni, piante di noce, arbusti di sanguinello, sambuchi e alberi di Giuda. Arbolia, inoltre, si è fatta carico della manutenzione dall’area per i primi tre anni.

Al momento conclusivo della piantumazione hanno preso parte l’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche Michele Alinovi; Mauro Libè, Manager Relazioni Istituzionali di Snam; il Capo Gabinetto del Sindaco, Francesco Cirillo; Antonio Maria Tedeschi, Delegato al Decoro Urbano del Comune e Giovanni Muriana della ditta Max Streicher Spa che ha finanziato l’intervento

E’ sorta una vera e propria barriera verde tra l’abitato e la tangenziale con positive ricadute in termini ambientali per la riduzione di anidride carbonica, polveri sottili e rumore. L’assorbimento di Anidride Carbonica (CO2) totale per ogni anno è stimata in 178 tonnellate; l’assorbimento di Polveri Sottili (PM10) corrisponde a 483 chilogrammi per anno.

Il progetto è stato sviluppato dal Comune di Parma, attraverso un’indagine conoscitiva preliminare per individuare le aree più idonee a questo fine. Quella del Cinghio Sud è risultata la prima nell’elenco di quelle che, in futuro, saranno oggetto di progetti di forestazione. Il prossimo anno, inoltre, è prevista la piantumazione di altri 6 mila alberi che si aggiungeranno ai 2 mila messi a dimora in questi giorni, per un totale di 8 mila alberi.

“Piantiamo 8 mila alberi per dare radici al nostro futuro – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche Michele Alinovi – nasce, così, un nuovo bosco in città. Ai primi 2 mila alberi messi a dimora in questi giorni, nel Quartiere Montanara, se ne aggiungeranno altri 6 mila entro la fine del 2021, con un incremento complessivo del verde urbano del 20 %, passando dalle attuali 40 mila alberature a 48 mila. Questo progetto costituisce un tassello ulteriore di un piano più ampio di forestazione, promosso dal Comune di Parma, da attuarsi attraverso il partenariato pubblico – privato. E costituisce una risposta concreta e significativa alla lotta ai cambiamenti climatici, valorizzando inoltre aree di verde pubblico considerate finora marginali, che d’ora in poi diventeranno elementi fondamentali nella nostra città. Con questo intervento si dà, inoltre, risposta alle richieste avanzate da tempo dai cittadini del quartiere Cinghio Sud: gli alberi costituiscono una barriera naturale, un intervento di mitigazione del rumore dei mezzi che transitano sulla tangenziale a protezione del quartiere stesso”.