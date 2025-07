Formazione digitale per persone fragili: conclusa la III edizione di Pro.Digi a Casa di Lodesana di Fidenza

A Casa di Lodesana si è conclusa anche la terza edizione di Pro.Digi, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, che punta a creare una seconda opportunità per 100 persone in situazione di fragilità, accompagnandole a maturare competenze digitali per la cittadinanza e l’inclusione, oltre che finalizzate al reinserimento lavorativo.

Promosso da Aeca (capofila), Cefal Emilia-Romagna e Ciofs Fp Emilia-Romagna ets, Pro.Digi è approdato a Casa di Lodesana con la prima edizione nell’estate del 2024, e in questa terza edizione ha coinvolto complessivamente 12 persone, di cui 8 hanno portato a termine il percorso formativo.

Si tratta di persone che stanno scontando la propria pena detentiva sotto la supervisione dell’ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna (Uiepe) Emilia-Romagna e Marche o affidate al Sert per affrontare dei problemi di dipendenza.

In totale sono state 25 le persone che hanno frequentato con successo i percorsi avviati nella struttura di Fidenza, con importanti risultati anche dal punto di vista dell’inserimento lavorativo: sei delle nove persone che hanno concluso il primo percorso hanno attivato dei percorsi di tirocinio lavorativo in cinque distinte realtà della provincia di Parma; della seconda edizione terminata a febbraio sono stati attivati tre tirocini, mentre di quest’ultima ne partiranno almeno due da settembre.

Per tutti è stato fondamentale aver acquisito competenze in ambito informatico, oltre che poterle valorizzare grazie a un lavoro di affinamento degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro condotto all’interno del percorso formativo.

La soddisfazione è stata davvero grande da parte di tutti, tanto che la direzione di Casa di Lodesana vorrebbe riproporre a settembre una quarta edizione.

“Lo staff di Pro.Digi ci tiene a ringraziare in primis proprio i corsisti, che hanno creduto nel progetto, affrontandolo con responsabilità e con la voglia di trasformarlo in un’opportunità per migliorare le proprie competenze personali e professionali – racconta Cristiano Artioli, referente del progetto per Ciofs Emilia-Romagna -. Vogliamo poi ringraziare i nostri partner e i nostri formatori per il loro lavoro appassionato, e la direzione di Casa di Lodesana per la fiducia e la collaborazione. Siamo davvero felici di poter dare nuovi strumenti, digitali e non, per affrontare il futuro con maggiore fiducia”.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (governo e associazione di fondazioni e di casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Pnrr e dal Pnc ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta.

Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come Neet, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali.