Formazione per gli uffici del personale: la Provincia di Parma investe sulle competenze

La Provincia di Parma promuove un nuovo percorso di formazione di base gratuito rivolto agli operatori degli uffici del personale dei Comuni del territorio, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per migliorare la capacità di reclutare, motivare e fidelizzare le persone all’interno degli enti locali.

Il corso, dedicato alla valutazione delle competenze comportamentali, è tenuto da Idea Management, società specializzata e certificata UNI ISo 10667 e coinvolge una trentina di operatori del comparto pubblico parmense.

L’iniziativa si propone di favorire un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione del personale, superando l’approccio puramente amministrativo per abbracciare una visione più evoluta, centrata sulla valorizzazione delle competenze e sullo sviluppo professionale.

“La Provincia di Parma – commenta il presidente Alessandro Fadda – ancora una volta si mette a disposizione dei Comuni con un corso di formazione che mira a fornire strumenti utili per selezionare le persone giuste e motivarle nel tempo. La motivazione dei dipendenti contribuisce a generare benessere organizzativo e un conseguente incremento di produttività, a tutto vantaggio dei cittadini.”

L’iniziativa conferma l’impegno della Provincia nel sostenere la crescita delle risorse umane della pubblica amministrazione locale, promuovendo una cultura della formazione continua e della collaborazione tra enti.