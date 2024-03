Fornovo: 40enne ubriaco crea il panico in un bar poi insulta e minaccia i carabinieri: denunciato

I militari della Stazione di Fornovo Taro, l’altra sera, a seguito di una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112, sono intervenuti in un bar del posto dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava infastidendo e spaventando, con atteggiamenti anche aggressivi gli avventori e il titolare. Ia pattuglia, intervenuta prontamente nel locale, individuava l’uomo, in evidente stato di alterazione probabilmente dovuta al consumo di alcolici, che gesticolava e urlava frasi sconnesse nei confronti del titolare del bar.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo se l’è presa anche con loro, urlandogli contro insulti e minacce. I militari, con molta professionalità sono riusciti, non senza fatica, a riportarlo alla calma e allontanarlo dal locale, fortunatamente senza conseguenze per le altre persone presenti. L’atteggiamento dell’uomo, un 40enne del posto, gli costerà una denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre ad una multa per ubriachezza molesta.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma