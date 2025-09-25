Fornovo, cambio di medici alla Casa della Salute: arriva la pediatra Patianna, Costa diventa titolare

Nuovi volti alla Casa della Salute di Fornovo Taro. Dal 1° ottobre i cittadini della bassa Valtaro troveranno la dottoressa Viviana Patianna, che subentrerà come pediatra incaricata provvisoria al posto della dottoressa Michelina Desiderio, prossima alla pensione, e la dottoressa Federica Costa, che diventa titolare a tempo indeterminato come medico di famiglia dopo l’incarico provvisorio.

Il passaggio di consegne è stato organizzato dall’Azienda Usl di Parma per garantire la continuità assistenziale ai piccoli pazienti e agli assistiti, con orari già definiti negli ambulatori di via Solferino. Ma non solo: nel territorio è stata gestita anche la cessazione dell’incarico del medico Francesco Praticò, sostituito provvisoriamente dalla dottoressa Paola Calzini.

Un imprevisto ha però creato qualche disagio: la comunicazione cartacea inviata alle famiglie è risultata illeggibile a causa di un errore tecnico della ditta esterna incaricata della stampa e spedizione. «Ce ne scusiamo – ha dichiarato la dottoressa Rosanna Antolini, dirigente delle Cure primarie –. Una nuova lettera sarà inviata a breve e, nel frattempo, l’informazione è già stata resa disponibile sul Fascicolo sanitario elettronico».