Fornovo, cambio di medici alla Casa della Salute: arriva la pediatra Patianna, Costa diventa titolare

Dal 1° ottobre novità per centinaia di assistiti nella bassa Valtaro: garantita la continuità con incarichi provvisori. L’Ausl annuncia una nuova comunicazione ufficiale dopo il disguido nelle lettere inviate ai cittadini

di Tatiana Cogo

Nuovi volti alla Casa della Salute di Fornovo Taro. Dal 1° ottobre i cittadini della bassa Valtaro troveranno la dottoressa Viviana Patianna, che subentrerà come pediatra incaricata provvisoria al posto della dottoressa Michelina Desiderio, prossima alla pensione, e la dottoressa Federica Costa, che diventa titolare a tempo indeterminato come medico di famiglia dopo l’incarico provvisorio.

Il passaggio di consegne è stato organizzato dall’Azienda Usl di Parma per garantire la continuità assistenziale ai piccoli pazienti e agli assistiti, con orari già definiti negli ambulatori di via Solferino. Ma non solo: nel territorio è stata gestita anche la cessazione dell’incarico del medico Francesco Praticò, sostituito provvisoriamente dalla dottoressa Paola Calzini.

Un imprevisto ha però creato qualche disagio: la comunicazione cartacea inviata alle famiglie è risultata illeggibile a causa di un errore tecnico della ditta esterna incaricata della stampa e spedizione. «Ce ne scusiamo – ha dichiarato la dottoressa Rosanna Antolini, dirigente delle Cure primarie –. Una nuova lettera sarà inviata a breve e, nel frattempo, l’informazione è già stata resa disponibile sul Fascicolo sanitario elettronico».

