Fornovo: dal 1° maggio il medico di famiglia Barbarese sostituito dalla dr.ssa Costa

Il 30 aprile il dottor Filippo Barbarese termina la propria attività a Fornovo Taro in qualità di medico di famiglia. A garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda Usl di Parma ha individuato come incaricata provvisoria la dottoressa Federica Costa, alla quale tutti i pazienti del dottor Barbarese potranno rivolgersi dal 1° maggio. Gli orari dell’ambulatorio, situato nella Casa della Comunità di Fornovo in via Solferino 37, saranno i seguenti: lunedì dalle 9 alle 13, martedì dalle 14.30 alle 18.30, mercoledì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 10 alle 13, venerdì dalle 9 alle 12.

Tutti gli assistiti riceveranno a breve una comunicazione via posta raccomandata, con gli orari dell’ambulatorio e il recapito telefonico della sostituta, lettera che è già stata inviata da alcune settimane ma che non è stata ancora recapitata per un problema postale. Inoltre, è stata inviata una notifica con ogni informazione utile a tutti i pazienti del dottor Barbarese che hanno attivato il Fascicolo sanitario elettronico.