Fornovo, dopo il litigio spuntano armi abusive: denunciato 60enne

Durante un’assemblea di condominio i toni si sono alzati e due uomini hanno avuto un litigio culminato con minacce. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso il rinvenimento e il sequestro di 5 armi da fuoco detenute abusivamente.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro hanno denunciato alla Procura di Parma un 65enne italiano che, all’esito degli accertamenti e verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di minacce e porto abusivo di armi a seguito di un acceso confronto con un condomino coetaneo.

L’episodio risale al 17 marzo, quando durante un’assemblea condominiale programmata in un immobile di Fornovo, il clima si è surriscaldato tra i due uomini. Le discussioni sono degenerate in insulti, fino a quando il 65enne avrebbe rivolto minacce dirette alla vittima che si è preoccupata per possibili ritorsioni future.

A spingere il denunciante a rivolgersi ai Carabinieri di Fornovo è stata anche la consapevolezza di un precedente episodio: il 65enne aveva inavvertitamente già mostrato armi appese nel suo appartamento, senza che fosse chiaro se fossero vere o meno.

Dopo la denuncia i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, accertando a seguito delle verifiche alle banche dati, che il 65enne non possedeva alcun titolo abilitativo per l’acquisto o la detenzione di armi.

Il successivo intervento nell’abitazione del 65enne, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare 5 armi da fuoco ad avancarica (1 fucile e 4 pistole), tipologia che richiede autorizzazioni specifiche che il detentore non aveva.

A conclusione dell’attività, raccolti tutti gli elementi probatori, il 65enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma