Fornovo, in meno di dieci minuti rubarono in due negozi: quattro denunciati

Nei giorni scorsi, al termine di una complessa attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma quattro uomini di nazionalità nordafricana, ritenuti i presunti responsabili di due distinti furti commessi ai danni di attività commerciali della zona.

I fatti risalgono a pochi mesi fa, quando i quattro sono entrati in un supermercato di Fornovo. Agendo in modo coordinato e coprendosi a vicenda, sono riusciti ad asportare diversi generi alimentari, nascondendoli nei vestiti e negli zaini che avevano con sé, per poi fuggire rapidamente senza pagare alla cassa. La commessa, accortasi dell’accaduto, ha immediatamente contattato il 112 fornendo una descrizione dettagliata dei responsabili e constatando l’ammanco di prodotti per un valore di circa 40 euro.

Subito dopo, il gruppo si è spostato in un vicino negozio di abbigliamento. Con la scusa di voler visionare alcuni capi esposti, due di loro hanno distratto la titolare mentre gli altri due, con movimenti rapidi, si sono impossessati di t-shirt e pantaloni per un valore complessivo di circa 80 euro, occultandoli nello zaino. Anche in questo caso i quattro si sono allontanati senza pagare. Solo dopo alcuni minuti la titolare si è accorta del furto e ha chiamato i Carabinieri.

Una pattuglia della Stazione di Fornovo, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha ricevuto dalla Centrale Operativa di Salsomaggiore le due segnalazioni di furto e si è recata tempestivamente prima al supermercato e poi al negozio di abbigliamento. Le testimonianze raccolte dalle vittime hanno consentito ai militari di comprendere subito che gli autori dei due episodi erano le stesse persone. Le descrizioni fornite, che indicavano quattro uomini di probabile origine nordafricana, hanno permesso ai Carabinieri di concentrare le ricerche su un obiettivo ben definito.

Durante le immediate e serrate attività di ricerca, nei pressi della stazione ferroviaria di Fornovo, i militari hanno individuato un uomo che corrispondeva alla descrizione di uno dei componenti del gruppo, intento a salire su un treno per lasciare la zona. Identificato in un 19enne nordafricano, già noto per precedenti di polizia, è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

Le indagini successive si sono poi concentrate sulle sue frequentazioni e sulla ricostruzione dettagliata degli eventi. Grazie alla conoscenza del territorio e delle persone dedite a reati analoghi, i Carabinieri sono riusciti a identificare anche gli altri tre presunti complici: un 24enne, un 23enne e un 21enne, tutti nordafricani, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio.

Al termine dell’attività investigativa, raccolte le denunce delle due vittime e acquisiti solidi elementi indiziari, per i quattro giovani è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.