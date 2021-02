Fornovo: sei persone denunciate per occupazione abusiva di stabili delle Ferrovie dello Stato

La Polizia Ferroviaria di Parma ha denunciato per invasione di terreni e edifici sei persone che, da diverso tempo, occupavano abusivamente uno stabile in disuso di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., ubicato nei pressi della stazione di Fornovo di Taro.

L’operazione, scattata a seguito di segnalazione dell’Amministrazione comunale locale, è stata condotta in sinergia con personale di Protezione Aziendale RFI-Toscana, che ha provveduto a mettere in sicurezza lo stabile sgomberato.

L’intervento è stato pianificato dai vari soggetti istituzionali coinvolti, tenendo conto che gli occupanti erano persone appartenenti a fasce deboli, che immediatamente sono stati presi in carico dai servizi assistenziali territoriali i quali, in collaborazione con associazioni di volontariato e realtà parrocchiali locali, hanno trovato una sistemazione alloggiativa più consona per le sei persone, che ora potranno essere avviate a percorsi finalizzati al loro reinserimento sociale e produttivo.

Questura di Parma