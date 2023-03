Forza Italia: “A Salsomaggiore sulle comunali possono parlare per noi solo Boselli e Ricorda”

“Ci affidiamo a due capilista per le elezioni comunali: Boselli e Ricorda scendono in campo.”

Il partito del Presidente Berlusconi ha deciso di affidarsi ad un duo di competenza ed esperienza per organizzare e presentare la propria lista a Salsomaggiore. Sono stati individuati i nuovi referenti per il partito a Salsomaggiore: l’architetto Cinzia Boselli, già capolista di FI e apprezzata libera professionista, e il dott. Marco Ricorda, salsese doc, con un lungo curriculum di esperienze internazionali nell’ambito della comunicazione istituzionale europea e mediterranea.

“Ringraziamo Forza Italia – commentano Boselli e Ricorda – per averci dato questo delicato compito che onoreremo al meglio. Già in serata abbiamo fissato la prima riunione per riorganizzare il partito in vista della sfida elettorale del 14-15 maggio. Salsomaggiore è una città dove il centro-destra ha trionfato anche alle ultime politiche ed è nostro dovere garantire un’alternativa seria e credibile alle giunte di sinistra che hanno palesemente mal amministrato. Anche le fratture all’interno del PD e le diverse candidature d’area progressista sono la riprova dei ‘mal di pancia’ tra le file dei nostri avversari. Si sono lasciati sfuggire numerose occasioni e si sono persi diversi treni. La città è cambiata in peggio negli ultimi anni perdendo capacità ricettiva e opportunità di lavoro. Oggi più che mai – spiegano gli azzurri – serve un’inversione di rotta.”

Gli unici titolati – chiude la nota del partito – a parlare a nome di Forza Italia per le elezioni comunali di Salsomaggiore sono quindi Cinzia Boselli e Marco Ricorda.