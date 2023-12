Forza Italia: “Auspichiamo lavoro comune per la fermata Alta Velocità in zona Fiera. Grazie a Vignali per la mozione”

A fronte del recente dibattito per l’approvazione del bilancio previsionale del Comune di Parma, interviene Matteo Agoletti, coordinatore provinciale di Forza Italia.

“Preoccupa l’attuale situazione che vede la nostra città perdere posizioni nella classifica della qualità della vita del Sole 24 ore. Siamo consapevoli che le amministrazioni comunali debbano affrontare una situazione economica complessa, ma notiamo che in generale manca una “visione di futuro” con tanti progetti ancora fermi al palo. Sinceramente ci saremmo aspettati qualche sforzo in più al fine di cercare di rendere la città più attrattiva, in particolare modo circa i temi del commercio, dell’offerta culturale e della viabilità urbana.

Ringraziamo Pietro Vignali, per il grande lavoro di controllo e proposta che sta svolgendo insieme con tutto il gruppo consigliare. Desideriamo però riaffermare l’importanza della mozione presentata e poi approvata dal Consiglio, circa il tema della viabilità ed in particolare la fermata dei treni alta velocità a Parma in zona Fiera.

Così come in occasione della votazione con grande sintonia tra maggioranza e minoranza sulle Fiere per l’accordo con Milano e ancora circa la questione Aeroporto, la cui delibera è stata approvata con il contributo essenziale della minoranza, anche in questo caso la politica ha dato un forte segnale di unità su un tema fondamentale.

Crediamo infatti sia una questione strategica, circa la quale tutto il mondo della politica di Parma debba fare sistema, così come avvenuto in passato con l’Efsa durante il governo Berlusconi.

Il tessuto economico della città con le sue aziende, la presenza di tanti studenti fuori sede, necessitano di un collegamento diretto con la capitale ed il resto d’Italia. Il comparto fieristico soprattutto, per mantenere la sua competitività al pari di altre realtà dotate di molte infrastrutture, gioverebbe non poco di tale importante opportunità. Per questo auspichiamo che anche grazie all’approvazione della mozione presentata da Vignali, la città possa raggiungere questo importante obiettivo.”