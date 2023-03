Forza Italia: “Con il ritorno a casa di Comerci, una ripartenza forte per realizzare il buongoverno a Fidenza nel 2024”

Il vessillo di Forza Italia torna in Consiglio a Fidenza.

Rientra tra le file dei berlusconiani Giuseppe Comerci.

«Sono stato eletto in FI e ho ritenuto giusto – spiega Giuseppe Comerci – che fosse ricostituito il Gruppo Consiliare. Per tale ragione, nei giorni scorsi, ho ufficializzato alla attuale amministrazione il ritorno nella casa “azzurra”. Il buon lavoro del Governo e dei nostri ministri , vice ministri e sottosegretari, rappresenta un valore aggiunto e un’opportunità, anche localmente, per consentire alla città di intercettare nuove opportunità. La collaborazione con Forza Italia – conclude Comerci – sarà determinante per rafforzare la mia opposizione alla Giunta Massari e permettere, già nel 2024, di avere una squadra forte e credibile per riconquistare il Comune. »

«Ricordo – spiega Mattia Riccò, responsabile dell’organizzazione provinciale di Forza Italia – che Giuseppe ha alle spalle una lunga militanza politica ed una grande esperienza amministrativa. E’ stato più volte consigliere comunale a Fidenza ed anche assessore allo sport e alla promozione del territorio dal 2009 – 2012. Colgo l’occasione anche per ringraziare Antonio Platis, responsabile regionale Enti Locali di Forza Italia, per il supporto dato al rilancio del partito in provincia.»