Forza Italia: Federico Rolandi nominato coordinatore per la Montagna Ovest

Federico Rolandi è stato nominato coordinatore di Forza Italia per la Montagna Ovest. Iscritto al partito fin dal febbraio 1994, presidente del primo club di Forza Italia della Valtaro, per 15 anni consigliere comunale a Borgotaro, è stato per 2 anni e mezzo vicepresidente di Montagna 2000.

“Questo mio impegno – è il commento di Rolandi alla recente nomina – sarà totale nella speranza di far ripartire Forza Italia soprattutto tra i giovani della montagna che rappresentano una grande risorsa per tutto il territorio. Giovani e meno giovani che si prodighino per dar voce alla nostra vallata e nel contempo avvicinino la gente alla politica. Ritengo – continua Rolandi – che proprio la buona politica sia prioritaria per il bene comune del paese”.

“Credo che con l’impegno dei nostri giovani riusciremo a tenere alto il nome di una valle che purtroppo soffre di problemi atavici come lo spopolamento e la carenza di posti di lavoro. Ed è proprio il lavoro il settore sul quale bisogna agire con interventi mirati ed efficaci. Senza trascurare il tema della sanità, centrale per questo territorio. L’ospedale Santa Maria non deve essere solo un centro di smistamento di pazienti ma un presidio di eccellenza valorizzando le tante professionalità che già operano. Sono convinto che tutti insieme riusciremo ad avere una miglior visione dei problemi e, dove possibile, risolverli. Nella convinzione che il confronto è il sale della democrazia”.