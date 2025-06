Forza Italia Giovani: “Episodi preoccupanti di molestie sui mezzi pubblici a Parma”

Cresce la preoccupazione per la sicurezza quotidiana a Parma, non solo nelle strade ma anche sui mezzi pubblici, sempre più teatro di episodi preoccupanti.

A sollevare il caso è Alfonso Fedi, referente cittadino di Forza Italia Giovani, che ha ricevuto la segnalazione di un episodio inquietante accaduto a una studentessa: la ragazza, mentre tornava a casa da scuola, passando per il centro, si trovava a bordo dell’autobus 11 diretto a Traversetolo, è stata molestata verbalmente da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana e le avrebbero rivolto pesanti allusioni a sfondo sessuale e comportamenti intimidatori.

“È intollerabile che una giovane debba sentirsi in pericolo su un mezzo pubblico in pieno giorno. La sicurezza – soprattutto per donne e studenti – deve essere una priorità reale, non solo a parole”, afferma Fedi, che chiede un immediato potenziamento dei controlli su autobus e linee frequentate dagli studenti. A fargli eco è Milena Rondinone, coordinatrice cittadina di Forza Italia, che sottolinea come Parma stia attraversando una fase critica in termini di degrado urbano e insicurezza. “Non si tratta solo di grandi reati, ma di episodi quotidiani che rendono la vita difficile e alimentano paura e frustrazione nei cittadini. Serve un cambio di rotta deciso da parte delle istituzioni.”

Per Forza Italia, è il momento di agire con determinazione: non bastano promesse e buoni propositi. La città ha bisogno di risposte forti, visibili e immediate per restituire fiducia e serenità alla comunità, prima che la situazione diventi irreversibile.