Forza Italia Parma: “Fare ripartire subito i cantieri edili”

“Siamo veramente al paradosso! Hanno deciso di riaprire negozi per neonati, cartolerie, librerie con le scuole chiuse, ma i cantieri edili resteranno fermi. Ancora una volta il governo dimostra di vivere scollegato dalla realtà”.

Giovanni Paolo Bernini (Forza Italia), consigliere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro Lunardi (2001-2006), condivide la preoccupazione del parmigiano Gabriele Buia, Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), che ha sottolineato che l’emergenza coronavirus può infliggere un colpo mortale ad un comparto da troppi anni abbandonato al suo destino.

“Le infrastrutture e l’edilizia sono un nodo strategico per il rilancio del nostro sistema paese e devono ripartire subito anche perchè in tale settore sono previste da tempo l’utilizzo di mascherine, guanti, e altre misure di protezione che sono state oggi adottate nel contrasto quotidiano al virus. Ribadisco che bisogna sospendere il codice degli appalti deliberato dall’Anac “ammazza cantieri” con affidamento a commissari straordinari poichè l’edilizia non può continuare a soffrire di paralisi burocratica. Si tratta infatti di una particolarità italiana che contrae gli investimenti e dirotta gli acquirenti esteri su altri mercati. Inoltre in questo periodo di scarsa viabilità a causa del decreto che vieta gli spostamenti, si potrebbe procedere ad un’ulteriore manutenzione stradale”.