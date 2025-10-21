Quotidiano online di Parma

Forza la cassa automatica di una lavanderia H24 e fugge con l’incasso: denunciato

Il furto in pieno giorno nel quartiere Montanara. Identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza

di Tatiana Cogo

Con freddezza e spregiudicatezza, ha atteso il momento giusto per entrare in azione. In pieno giorno, all’interno di una lavanderia “self service” del quartiere Montanara di Parma, un uomo ha forzato la cassa automatica del locale e ha arraffato il modesto incasso della mattinata — appena 50 euro — prima di dileguarsi a piedi, lasciando dietro di sé danni ingenti all’impianto elettrico e alla struttura.

Il titolare, accortosi del furto, ha sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori, analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della lavanderia e delle aree circostanti, hanno ricostruito passo dopo passo la sequenza del colpo.

Dalle immagini è emerso un volto già noto alle forze dell’ordine: un 33enne straniero, senza fissa dimora in città e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Attraverso un software di riconoscimento facciale, i Carabinieri hanno potuto confermare l’identità del sospettato, chiudendo così il cerchio dell’indagine.

Al termine delle verifiche, per l’uomo è scattata la denuncia per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Parma.
Resta da sottolineare che il 33enne è indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel corso dell’iter processuale.

