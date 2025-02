Frana di Varsi, FdI: “L’Alta Valceno e Bardi rischian il totale isolamento”

Il collegamento viario tra Varsi e Bardi rappresenta attualmente un gravissimo problema.

Il traffico sulla strada è regolamentato ormai da diversi mesi dal semaforo e non si intravvede quando ci potrà essere una definitiva soluzione. I mezzi meccanici sono in continua movimentazione in perfetta corrispondenza al movimento franoso che a vista d’occhio si presenta di estrema e grave preoccupazione.

Come Fratelli d’ Italia, con questa presa di posizione, vogliamo certo richiamare l’attenzione sulla responsabilità della Provincia di Parma, ente titolare dell’ arteria, ma nello stesso tempo pensiamo che un aiuto per dare soluzione al problema potrebbe venire anche dalle altre istituzioni superiori. Quello che noi notiamo, purtroppo, è un sostanziale silenzio e la mancanza di una risposta risolutiva che dica con chiarezza ai cittadini come stanno le cose dal punto di vista geologico e quale progetto complessivo dovrebbe essere realizzato.

Da un giorno all’altro l’Alta Valceno e Bardi possono rischiare il totale isolamento dal resto del mondo, perciò diciamo con forza che è venuto il momento di prendere con urgenza il toro per le corna.

I Bardigiani e i Valcenesi sapranno senz’altro riconoscere i meriti di chi si è mosso veramente e non ha solo fatto finta di muoversi e ricordiamo l’antico proverbio cinese: non importa che il gatto sia bianco o nero, ma è importante che sappia prendere i topi!

Coordinamento del Circolo Valtaro Valceno di Fratelli d’Italia