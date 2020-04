Francesca, 10 anni, ha donato “i suoi soldini” per sostenere l’Ospedale

Mi chiamo Francesca e ho 10 anni. Inizia così la lettera in cui Francesca spiega perché ha deciso di destinare un po’ dei suoi “soldini” per comperare dispositivi di protezione da distribuire a tutto il personale sanitario dell’Ospedale Maggiore, in particolare per coloro impegnati nei reparti Covid-19. E li elenca tutti: medici, coordinatori, infermieri, oss eccetera. “Sono molto triste – aggiunge Francesca di 10 anni – però aver fatto una donazione mi rende felice perché so di aver fatto un bel gesto. Spero che questi soldini possano davvero servire”. E Francesca aggiunge un post scriptum prezioso: “ringrazio con tutto il cuore le persone che stanno rischiando la vita per poter curare tutti”.

Un grande gesto davvero quello di Francesca che il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria Massimo Fabi vuole ringraziare personalmente: “Ti mando un grande abbraccio Francesca, a te e ai tanti che ci stanno sostenendo in questi giorni davvero difficili con gesti carichi di significato. Andrà tutto bene, ne sono convinto, ma noi dobbiamo rimanere qui e voi dovete rimanere in casa. E’ un sacrificio faticoso per alcuni, doloroso per i tanti che sono stati colpiti da un lutto, ma facciamolo per proteggere le nostre famiglie e, come hai scritto benissimo tu, facciamolo per tutte le persone che stanno rischiando la loro vita per curare tutti. E, aggiungo io, stanno cercando di farlo con un impegno personale e professionale che è davvero ammirevole”.