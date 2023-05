Francesca Corotti è la nuova presidente di Biricc@

Nell’assemblea di approvazione del bilancio 2022 Biricc@ ha nominato una donna come sua presidente: sarà Francesca Corotti, attuale vicepresidente di Proges, a guidare la storica cooperativa parmigiana di tipo B che nel 2023 compie vent’anni e dà lavoro a 270 persone, di cui 80 svantaggiate (con difficoltà fisiche e sensoriali, ex tossicodipendenti, ex alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare).

E’ entrato in consiglio di amministrazione anche Mirko Affanni del settore finanza di Proges.

“Tutte le attività di Biricc@ sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità, valorizzando le capacità di ognuno. La cooperazione di tipo B può essere un grande valore aggiunto per le comunità e credo che nel panorama attuale ci siano attenzione e spazio per una cooperativa come Biricc@ che ha una storia di crescita, fatta di persone che mettono professionalità e passione nei progetti” dichiara Francesca Corotti.

Gli inserimenti lavorativi sono uno strumento con il quale le aziende in obbligo di assunzione di persone disabili in base alla normativa vigente hanno la possibilità di realizzare dei progetti ad hoc attraverso lo strumento della convenzione. L’esternalizzazione, realizzata nell’assunzione del lavoratore in una cooperativa di tipo B, costituisce per le imprese l’assolvimento degli obblighi di legge in materia.

Con 6,5 milioni di euro di fatturato (+10% rispetto al 2021), di cui 1,5 milioni in Lombardia, Biricc@ è la cooperativa che impiega più inserimenti lavorativi in Emilia Romagna attraverso attività quali lavanderia (a Parma, a Piacenza a e Milano), panificio (all’interno dello storico forno di Ranzano a Palanzano), servizi di segretaria, agenzia di comunicazione, archiviazione, merchandising all’interno di alcune farmacie lombarde, accoglienza, servizi salvatempo.

“Vi ringrazio per avermi chiesto di ricoprire un ruolo così importante all’interno della cooperativa. Credo potranno esserci tante opportunità di ulteriore sviluppo di Biricc@. Il mio mandato sarà in continuità con quello precedente ma dovremo saper interpretare nel modo migliore il mercato, il contesto e dare valore e visibilità alle progettualità. Un’occasione per innovare e darci anche nuovi obiettivi” conclude Francesca Corotti.

Domenico Altieri è stato nominato amministratore delegato della cooperativa.

Per favorire il ricambio generazionale, si sono dimessi dal Cda coloro che più di tutti in questi anni hanno contribuito alla crescita di Biricca, Giancarlo Anghinolfi e Gianluca Coppi, ai quali l’assemblea ha riservato un affettuoso e lungo applauso.