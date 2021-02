Francesca Mantelli è la nuova presidente del Consorzio di Bonifica

Una giovane donna alla guida del Consorzio della Bonifica Parmense. E’ Francesca Mantelli, 29 anni, della zona di Montechiarugolo, eletta Presidente nella seduta del Consiglio della Bonifica Parmense l’11 febbraio 2021.

La neopresidente, appassionata di agricoltura fin da piccola, è coadiuvante nell’azienda agricola di famiglia, dove, insieme al papà Gianfranco, coltiva prevalentemente pomodoro da industria e cereali.

Iscritta a Coldiretti, ha sempre partecipato attivamente alla vita associativa, in particolare alle attività dei giovani imprenditori agricoli, tanto che nel 2016 viene eletta Delegata Provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Parma. Un ruolo che riveste tuttora con passione e impegno e che le ha permesso di crescere all’interno dell’Associazione di riferimento e di fare esperienze sia a livello regionale sia nazionale. Fa parte inoltre del Coordinamento provinciale Coldiretti Donne Impresa Parma, con cui porta avanti tutte le iniziative e i progetti per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura e per la promozione della donna all’interno di enti e organismi ai vari livelli.

“Sono orgogliosa del ruolo che da oggi rivesto – afferma la neopresidente del Consorzio della Bonifica Parmense – in quanto la Bonifica è uno degli Enti più importanti della nostra provincia per la sua funzione essenziale di salvaguardia, sicurezza e valorizzazione del territorio e per le azioni a favore del settore agricolo e ambientale legate alla realtà dell’acqua e del suolo. Ringrazio – sottolinea la neopresidente – per la fiducia accordatami e per l’opportunità di poter dare il mio contributo nel raggiungimento di importanti obiettivi in materia di riduzione del rischio idrogeologico, di risposte ai cambiamenti climatici con adeguate opere per la sicurezza idraulica, di realizzazione di interventi, come ad esempio gli invasi, per combattere la siccità che penalizza fortemente l’agricoltura. Il mio intendimento è di proseguire sulla linea già tracciata dalla buona amministrazione di questi anni. Per questo desidero ringraziare il mio predecessore Luigi Spinazzi che, insieme al Direttore Ing. Fabrizio Useri, al Consiglio e a tutta la struttura hanno lavorato bene, raggiungendo concreti risultati ”.

Un compito, dunque, quello di guidare la Governance dell’Ente consortile, di estrema responsabilità che la nuova Presidente Francesca Mantelli si appresta ad affrontare con la determinazione e l’entusiasmo dei precedenti incarichi da lei rivestiti negli ultimi anni sia in ambito associativo che nella Giunta dell’Amministrazione del suo paese, Montechiarugolo.

Coldiretti Parma esprime vivissime felicitazioni alla neopresidente Francesca Mantelli, che assume un incarico di grande responsabilità, e formula i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Del Comitato Amministrativo fanno parte per Coldiretti anche Giacomo Barbuti (Vicepresidente) e Marco Tamani, mentre nel Consiglio d’Amministrazione consortile sono stati eletti, tra gli altri, Marina Bosco, Michele Cesari, Andrea Concari, Luca Cotti, Giorgio Fontana, Andrea Lusardi, Mauro Mangora, Lino Monteverdi, Gianfranco Pagani.