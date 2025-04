Franco 126 headliner del concerto del 25 aprile a Parma

Nell’ottantesimo anniversario della Festa di Liberazione e Resistenza, il 25 Aprile a Parma il Concerto di Liberazione, come da tradizione, si presenta con un ricco e variegato programma. Ma soprattutto sarà una giornata per fare festa, già a partite dalle ore 19:00 in Piazza Garibaldi ingresso gratuito, un’occasione per ritrovarsi tutti insieme dai più giovani ai più anziani.

Quest’anno headliner dell’importante evento musicale sarà Franco 126, cantautore e rapper romano tra i più rappresentativi della scena italiana contemporanea che ha da poco pubblicato il suo nuovo album “Futuri possibili” già fra i primi posti in classifica. Di prossima uscita anche un featuring di Franco 126 nell’album Canerandagio di Neffa. Opening act Vale Lp e Lil Jolie che, dopo essersi fatte notare con il brano per Sanremo Giovani e il nuovo singolo uscito il 14 marzo, sono in assoluto fra le figure più interessanti della nuova ondata di pop italiano.

Queste due esibizioni saranno anticipate nella prima parte della serata dal concerto de Gli Antonio Benassi che, a venti anni di distanza dalla fondazione, accolgono con onore l’invito a partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile in Piazza Garibaldi a Parma. Da sempre a cavallo tra band di culto locale e pressoché totale assenza mediatica, Gli Antonio Benassi hanno contribuito negli anni ad arricchire il repertorio musicale ‘delle nostre parti’.

Sarà anche poi la volta della performance musicale del giovane artista e/o band emergente vincitore del contest “25 Aprile – Libera Musica” promosso da Comune di Parma, servizio Musicom e cooperativa Terzo Suono con la collaborazione di Arci Parma e Circolo Arci Post-Colombofili.

A conclusione della manifestazione salirà sul palco per continuare a far festa e ballare la piazza, grazie al contributo del Circolo Arci Mu, il disc jockey di fama nazionale Dj Claudio Di Rocco che con il suo sound intratterrà la piazza.

Il Concerto del 25 Aprile, da sempre, è vissuto come un momento di forte partecipazione civile ed è un segnale fra i più significativi della vitalità e vivibilità della Città.

Il ricorso alla musica popolare in questi momenti di memoria e riflessione collettiva, è senza dubbio il più efficace strumento di comunicazione, inclusione e coesione sociale. La musica dal vivo crea contesti di socialità e aggregazione, ha il potere di connotare questo momento di festa come esperienza a forte valenza culturale e simbolica, regala emozioni, avvicina e unisce giovani e anziani in un abbraccio ideale che si fonda sui temi della Libertà, della Resistenza e della Memoria.

Nel nostro presente drammatico in cui le conseguenze delle guerre nel mondo, della crisi climatica e delle varie tensioni sociali si ripercuotono sulle comunità, questo evento grazie all’espressività e ad un linguaggio diretto a tutte e tutti, è imprescindibile per ribadire e dar voce ai valori di democrazia e partecipazione scaturiti dalla lotta di Liberazione contro il nazifascismo, essenziali nel continuare a curare e mantenere un’identità forte di natura comunitaria.

La manifestazione è a cura del Comune di Parma con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna ed il coinvolgimento del Comitato per la celebrazione della Resistenza e Liberazione, grazie all’organizzazione di CAOS Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. L’iniziativa si inserisce in un ampio programma legato al 25 aprile.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per venerdì 25 aprile dalle ore 19:00 in Piazza Garibaldi. Per info: 0521 706214 – info@arciparma.it