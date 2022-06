Franco Torreggiani (PD): “I vecchi metodi di Vignali che lancia una mini tangenziale a San Prospero”

Ho visto che Pietro Vignali, il 3 giugno scorso, ha fatto sua l’idea di una “mini tangenziale per aiutare S.Prospero” che, come si vede bene dal disegno, viaggia per un consistente tratto parallela e rasente la ferrovia, passando addirittura sotto il ponte della stessa.

Mi domando se il candidato sindaco si sia posto o meno il problema del Dpr 753 del 11 luglio 1980 che, al suo art. 49, stabilisce in 30 metri la distanza di rispetto dai binari ferroviari.

Infatti, alla luce di questa disposizione, pare che questa “mini tangenziale” sia illegittima e non si possa fare.

A meno che non si pensi di operare come per il Ponte Nord che, ci si è accorti soltanto dopo aver speso 30 milioni per costruirlo che non era a norma, creando in oltre una serie di problemi per poterlo utilizzare.

Siccome la viabilità ad est di Parma è decisamente drammatica, chiedo a Vignali che si metta il cuore in pace, che abbandoni i vecchi metodi propagandistici e che si unisca a noi perché la soluzione è soltanto ed unicamente la costruzione della via Emilia bis.

Franco Torreggiani

Presidente del “Comitato per la via Emilia bis e la riqualificazione della vecchia strada consolare”

Candidato Consigliere per il Consiglio Comunale di Parma