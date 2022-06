Franco Torreggiani (Pd): “Lavoriamo insieme per riprenderci la via Emilia”

La via Emilia bis e la riqualificazione della vecchia strada consolare è l’unica, vera soluzione ai problemi di eccesso di traffico veicolare per S.Prospero, ma anche per “il Moro”, “Ponte d’Enza”, lo stesso ponte sull’Enza, la rotatoria Pittarello e l’intera viabilità ad est della città di Parma.

L’Anas, proprietaria della struttura e per le funzioni nazionali che è chiamata ad assolvere, non prenderà mai in considerazione proposte stravaganti come tangenzialine o sottopassi per attenuare soltanto i problemi di S.Prospero.

E, fra l’altro, lo spostare il traffico pesante su di una bretellina parallela alla via Emilia, a nord della ferrovia, è l’unico modo per poter riqualificare la vecchia strada consolare con le adeguate piste ciclopedonali e con il recupero del portato storico e culturale che questa strada ha rappresentato nel tempo.

Ed allora bisogna, tutti insieme, riprendere le idee di Elvio Ubaldi dei primi anni 2000 con il primo progetto di via Emilia bis del 2006, di quelle contenute nel documento approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 28 ottobre 2008 ma ignorato dall’allora Sindaco Vignali, nonchè quelle messe in campo in quest’ultimo anno dal “comitato per la via Emilia bis e la riqualificazione della vecchia strada consolare”, che ha stimolato i Sindaci del territorio, i Presidenti delle Province Parma e Reggio Emilia, la Regione Emilia Romagna tanto da arrivare, qualche settimana fa, all’inserimento di questa opera pubblica nella programmazione quadriennale di Anas.

Potrebbe essere la volta buona per affrontare e risolvere questo nostro ingombrante problema.

Potrebbe essere l’occasione per riappropriarci della vecchia via Emilia, liberata dal traffico pesante, con la possibilità di percorrerla in bicicletta e a piedi, con l’idea di rivederla frequentata da persone, da negozi, da vita quotidiana.

Ed è anche per questo che mi sono ricandidato a far parte del Consiglio Comunale di Parma.

Per continuare anche da lì il mio impegno per dare una soluzione al più importante problema di mobilità della città e per il quale, come è noto, mi sto impegnando da molti anni.

Franco Torreggiani

Candidato al Consiglio Comunale di Parma nella lista del Partito Democratico

con candidato Sindaco Michele Guerra