Frecciarossa, consiglieri regionali di Maggioranza: “Difendere i collegamenti, ascoltare i territori”

“Ringraziamo sinceramente il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’Assessora ai Trasporti, Irene Priolo, per la posizione chiara e tempestiva espressa in queste ore. La richiesta di istituire immediatamente un tavolo congiunto con MIT, Trenitalia, RFI e Regione va esattamente nella direzione che, da giorni, chiediamo con forza: nessuna decisione unilaterale può cancellare collegamenti strategici senza coinvolgere i territori interessati. Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà complessive del sistema ferroviario nazionale e delle logiche di mercato che regolano i servizi a lunga percorrenza.

Tuttavia, non può essere considerata accettabile la soppressione delle fermate Frecciarossa nelle città dell’Emilia, in particolare verso direttrici fondamentali come Milano e Roma, imprescindibili per lavoratori, studenti, pendolari e imprese. Siamo disponibili a discutere razionalizzazioni, modifiche orarie, riorganizzazioni del servizio: ciò che non può venire meno è il principio per cui le comunità di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia devono continuare ad avere collegamenti affidabili e competitivi con i principali poli del Paese. Difendere questi collegamenti significa difendere il diritto alla mobilità, la produttività dei territori e la qualità della vita di migliaia di persone. Per questo, chiediamo che il Tavolo di confronto venga convocato con urgenza, con il pieno coinvolgimento di Ministero, Trenitalia, RFI, Regione e Comuni, affinché si arrivi rapidamente a una soluzione che garantisca la continuità dei servizi e il rispetto delle esigenze dei nostri territori.”

I consiglieri regionali

Andrea Massari

Anna Fornili

Elena Carletti

Matteo Daffadà

Ludovica Carla Ferrari

Maria Costi

Luca Sabattini

Paolo Burani

Andrea Costa

Vincenzo Paldino

Gian Carlo Muzzarelli

Luca Giovanni Quintavalla

Barbara Lori

Paolo Trande

Maria Laura Arduini

Lodovico Albasi