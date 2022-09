Fregolent (Iv): “Grazie per la fiducia, rapporto stretto e continuo con cittadini ed imprese territorio”

“Voglio ringraziare tutti gli elettori del Terzo polo che domenica mi hanno dato fiducia e la possibilità di rappresentarli in Parlamento. In queste settimane di campagna elettorale ho avuto modo di confrontarmi con una comunità solidale ed un tessuto produttivo ed imprenditoriale coraggioso e capace. Inizia ora un percorso condiviso per valorizzare un territorio ricco di eccellenze e potenzialità ancora inespresse: per questo fin dai prossimi mesi sarò presente con frequenza nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza per continuare ad avere un rapporto stretto e continuo con i cittadini”: è quanto dichiara Silvia Fregolent, neo eletta al Senato nel collegio plurinominale Emilia-Romagna P01 per la Lista Azione – Italia Viva.