From Seed to Spoon: progetto del Comune di Parma per gli studenti delle superiori dedicato al tema dell’agricoltura sostenibile

Una intera giornata, passando per il pranzo e la merenda, in cui le persone che hanno frequentato Lostello sono state invitate a riflettere su questi temi: pensare e vivere gli ecosistemi con attenzione all’autenticità ecologica e culturale, alla temporalità, alla naturalità, alla lentezza e all’accessibilità, per favorire l’educazione e la formazione nel rispetto degli obiettivi e traguardi dell’Agenda 2030.

Durante la giornata si sono svolti un mercatino di prodotti a km meno di zero, un convengo scientifico a cura del Comune di Parma in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, leader del progetto Europeo, e i laboratori per bambini curati da Emc2 Onlus dedicati al mondo delle api e alle zucche, in cui i partecipanti hanno esplorato la filiera di produzione del miele e hanno scoperto i segreti del mondo delle api, per poi essere impegnati in una attività di semina della zucca.

Il convegno ha visto la partecipazione di Ilaria Negri, coordinatrice del progetto From Seed to Spoon e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza; Marco Furmenti dell’Associazione Gastronomi Professionisti che ha parlato di stagionalità e qualità dei prodotti; Antonia Cavalieri dei Parchi del Ducato che ha presentato la biodiversità del nostro territorio; Gaia Alessio e Davide Reggi, ricercatori dell’Università Cattolica, intervenuti con una presentazione del progetto C3S sul; Andrea Ambrogio, illustratore naturalista, che per il progetto From Seed to Spoon sta realizzando un Taccuino Naturalistico sulla città di Parma.

Il convegno è stato, infine, chiuso da Paolo Lommi di Emc2 Onlus che ha ospitato l’evento presso Lostello e ha parlato della realtà della Fattoria di Vigheffio e del progetto di Agricultura Sociale.

“From seed to spoon” è un progetto educativo sviluppato per gli studenti delle scuole superiori dedicato al tema dell’agricoltura sostenibile nelle città e nelle aree naturali periurbane in diversi Paesi europei. Il progetto incoraggia gli adolescenti a essere consapevoli della complessità del sistema alimentare e desidera contribuire a migliorare l’alimentazione e sviluppare abitudini sane, ad interfacciarsi con la natura, rispettandola e adattandosi ai suoi cicli, smettendo di trattarla come un elemento decorativo.

