FISI: “Siamo preoccupati per l’incolumità di Susanna Esposito”

La professoressa Esposito ci informa, con preoccupazione che ha dovuto presentare una denuncia contro ignoti dopo che ha rinvenuto uno squarcio da taglio sulla ruota posteriore della bicicletta nel corti le della propria abitazione.

Non è la prima volta. Infatti, precedentemente ad agosto, la professoressa ha trovato i l velocipede forato il giorno dopo la deposizione della sua denuncia in Procura ma non ha denunciato i l fatto.

Un secondo “avvertimento”, quindi, molto inquietante se si nota la concomitanza temporale degli episodi di danneggiamenti subiti, con le denunce che Susan na Esposito ha presentato alla Procura della Repubblica di Parma. Denunce vertenti su un vero e proprio “sistema” esistente nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, connesso alla politica regionale che “sopporta” scelte aziendali basate non su competenze ma su scelte “amicali” o di “vicinanza” che minano pesantemente l’organizzazione sanitaria dell’azienda, la ricerca scientifica ed il buon uso di fondi pubblici con posti letto tenuti bloccati per ricoveri programmati, gestiti come avviene in albergo o Casa di cura. “la paura è che a Parma ci siano delle lobbies ovvero che ci siano persone che sono in grado di influenzare a proprio vantaggio l’attività e le decisioni della pubblica amministrazione” dichiara il segreta rio generale della FISI Rolando Scotillo, che continua, “siamo a Parma e, probabilmente, non possiamo parlare di atteggiamenti mafiosi. Probabilmente siamo di fronte a persone che hanno un interesse diretto nell’ambito dell’Ospedale e dell’Università di Parma e che, per difenderli, sono pronti a gesti estremi, arrivando a dare degli <avvertimenti> prima di passare a vie di fatto diverse dalle minacce.”

La FISI è molto preoccupata per l’incolumità della propria dirigente sindacale che, per aver denunciato il sistema, potrebbe rischiare la vita. Infatti, non possiamo sapere cosa c’è dietro a queste minacce e soprattutto se c’è, effettivamente, un interesse economico tal mente grande da poter far pensare a qualcuno di “eliminare”fisicamente chi li osteggia. “Che la Procura di Parma intervenga e metta in sicurezza la professoressa Esposito, consigliamo alla Regione Emilia-Romagna di cambiare tutte le figure apicali della gestione aziendale universitaria e sanitaria. Se siamo in queste condizioni la colpa è la loro.Agiamo subito, prima che avvenga l’irreparabile”.

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali Segretario Generale

Rolando Scotillo

Segretario Nazionale Sanità

Dario Di Marcoberardino (nella foto)