Fugge in auto tentando di speronare la volante della Polizia: arrestato 30enne

La Polizia di Stato, questa notte, ha arrestato un trentenne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Intorno alle ore 02.00 della mattina, transitando in via Trento e svoltando poi in via Palermo, una volante ha notato un’autovettura ferma al lato della strada con il motore acceso.

Considerata la zona particolarmente nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti si sono accostati al veicolo ed hanno riscontrato che alla guida c’era un uomo. Lo stesso, alla vista della volante, al fine di eludere i controlli di polizia, ha effettuato repentinamente retromarcia, procedendo in senso vietato ed uscendo così da via Trento per darsi alla fuga con il veicolo in direzione centro città.

Di conseguenza, i poliziotti, dopo aver attivato i dispositivi visivi ed acustici, hanno iniziato un rocambolesco inseguimento durante il quale il conducente ha tentato più volte di speronarli con l’intento di mandarli “fuori strada”.

Giunto in strada Garibaldi, dopo aver percorso strada Melloni ad elevata velocità, il fuggitivo ha bruscamente inchiodato rendendo inevitabile l’impatto frontale della Volante contro il paraurti posteriore del veicolo. In tale frangente, l’altra auto è andata ad urtare, dalla parte della portiera destra, contro un palo della segnaletica stradale. A quel punto, l’uomo è sceso dall’auto e si è dato nuovamente alla fuga a piedi all’interno di Piazzale della Pace, dove però è stato raggiunto e bloccato dagli agenti intervenuti.

Nessuna delle parti coinvolte, nell’immediato, ha riportato lesioni.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale in flagranza di reato, iniziata sul posto e terminata presso gli uffici della Questura, ove sono stati svolti gli adempimenti del caso.

Il soggetto è stato identificato per un cittadino italiano nato in Albania, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Si è appurato, inoltre, che l’auto era stata segnalata come rubata in questo centro cittadino verso le ore 21:00 della sera prima.

Al termine dell’attività di fotosegnalamento, il trentenne è stato posto in stato di arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’A.G.; l’uomo è stato poi denunciato anche per il reato di ricettazione.

L’arrestato è stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.